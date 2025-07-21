歐盟對俄制裁將中企及中資銀行列入清單　商務部：堅決反對

歐盟理事會7月18日（週五）通過對俄羅斯第18輪制裁方案，當中包括包2間中國小型銀行，它們是來自中俄邊境附近城市的2間區域性銀行，綏芬河農村商業銀行和黑河農村商業銀行。商務部21日（週一）表示，歐盟不顧中方多次交涉和反對，一意孤行，在第18輪對俄制裁中繼續將部分中國企業列入清單，並以「莫須有」的罪名制裁兩家中國金融機構。中方對此強烈不滿、堅決反對。



據中國傳媒報道，歐盟對俄第18輪制裁方案增加26個為俄軍工綜合體提供供應的實體，包括11間位於第三國的公司，其中7間來自中國內地，3間位於香港，4間位於土耳其，還有一間俄羅斯在印度擁有的煉油廠。

中國綏芬河農村商業銀行和黑河農村商業銀行被列入制裁名單。

2025年6月4日，中國北京，一面中國國旗在商務部大樓前飄揚。(Reuters）

商務部發言人對此回應，中方一貫反對沒有國際法依據、未經聯合國安理會授權的單邊制裁。

圖為中國國旗與歐盟（EU）旗幟。（Getty）

歐方做法有違中歐領導人共識精神，對中歐經貿關係和金融合作造成嚴重負面影響。中方敦促歐方，立即停止列單中國企業和金融機構的錯誤做法。中方將採取必要措施，堅決維護中國企業和金融機構的正當合法權益。