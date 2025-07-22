美國宣布退出聯合國教科文組織　UNESCO總幹事：深感遺憾

美國國務院7月22日表示，美國退出聯合國教科文組織（UNESCO），並表示繼續參與不符合美國的國家利益，此意味美國在重返這機構2年後，將再次退出。聯合國教科文組織回應稱深感遺憾，並指該決定會於2026年12月底生效。



美國國務院發言人在聲明表示「教科文組織致力於推進分裂性的社會和文化事業，並過分關注聯合國的可持續發展目標，這是一個全球主義的、意識形態化的國際發展議程，與我們『美國優先』的外交政策不一致。」

UNESCO：對美國再次退出深感遺憾

路透社報道，聯合國教科文組織總幹事回應稱，對特朗普總統再次決定讓美國退出聯合國教科文組織深感遺憾，該決定會於2026年12月底生效。

2025年7月18日，美國總統特朗普（Donald Trump）在白宮國宴廳，與共和黨參議員共進晚餐時發表演說。（Reuters）

路透社22日較早前已引述來自歐洲外交部門的消息人士指，美國將退出聯合國教科文組織，該機構是美國總統特朗普長期批評的國際組織。

報道指，此舉對聯合國教科文組織會是一個打擊，該機構成立於二次大戰後，旨在透過教育、科學和文化領域的國際合作促進和平。

第一任期時也曾退出

早在第一任期時，特朗普便曾在2017年宣告讓美國退出聯合國教科文組織，至2018年底正式生效，然後到他卸任、下任總統拜登（Joe Biden）上任後，美國政府在2023年重返聯合國教科文組織。