美籍華裔工程師承認為中國竊取美國機密　涉導彈發射及偵測技術

撰文：莊勁菲
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美國司法部公共事務處（Office of Public Affairs）7月21日發布新聞稿，指加州聖荷西（San Jose）一名美籍華裔工程師龔晨光（Chenguang Gong，音譯）當日承認，竊取美國政府開發的商業機密技術，涉及導彈發射和偵測技術。報告指他曾主動聯繫中國政府，提出自己為美國軍工企業工作，「能為中國軍方做貢獻」。

法國國際廣播電台引述美國司法部表示，59歲的龔晨光來自中國，2011年取得美國國籍。根據他的認罪協議，龔晨光擁有中美雙重國籍，他前年1月起任職於加州洛杉磯地區一間研發公司期間，將3600多份公司文件儲存到個人設備，並於前年4月26日被解僱。

2024年12月3日，圖為一個美國司法部的標誌顯示在手機上，後面背景則是美國國旗。（Getty）

文件包括多種傳感器藍圖，用於美國天基系統和軍用飛機以偵測導彈。

司法部指，龔晨光承認一項竊取商業機密的罪名，目前仍在保釋中，保釋金為175萬美元（約1374萬港元）。法官將於9月29日宣判，他將面臨最高10年監禁。

中美關係：圖為2011年1月17日，北京一間國際酒店前方懸掛着中、美兩國國旗。（Reuters）

2014年至2022年，龔在美國幾間大型科技公司任職期間，曾多次向中國政府旨在發展經濟（包括軍事實力）的「人才計劃」提交多份申請。在一封2019年的中文電子郵件中，龔表示，他「冒險」前往中國參加人才計劃，是因為自己在一間美國軍工企業工作，並認為自己可以為中國的高端軍用集成電路做出貢獻。

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