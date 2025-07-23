特朗普：或應邀訪中國晤習近平｜有片

美國總統特朗普（Donald Trump）周二（22日）表示，中國國家主席習近平已邀請他訪華，自己可能在不久的將來與習近平會晤。



以下影片從15:00開始，特朗普稱自己獲習近平邀請訪華，自己可能在不久的將來與習近平會晤：

《南華早報》周日援引多名消息人士報道，可能特朗普在10月30日至11月1日出席亞太經合組織（APEC）峰會前訪問中國，或在韓國出席峰會期間與中國國家主席習近平舉行會晤。

韓國媒體報導指，習近平將出席本次在韓國慶州舉行的峰會，但特朗普尚未確認是否參會。

據最新報道稱，習特會或在12月份舉行，但不在美國，美中第一階段貿易協議的細節尚未最終確定。圖為2019年6月29日，美國總統特朗普與中國國家主席習近平（右）在日本大阪會晤。（新華社）

本月早些時候，中共中央政治局委員、外交部長王毅在吉隆坡會見美國國務卿魯比奧（Marco Rubio），被認為可能是為兩國領導人會晤鋪路的關鍵一步。上月，習近平亦在通話中邀請特朗普及第一夫人訪華，特朗普亦作出對等邀請。