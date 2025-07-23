特朗普：或應邀訪中國晤習近平｜有片
撰文：藺思含 洪怡霖
出版：更新：
美國總統特朗普（Donald Trump）周二（22日）表示，中國國家主席習近平已邀請他訪華，自己可能在不久的將來與習近平會晤。
以下影片從15:00開始，特朗普稱自己獲習近平邀請訪華，自己可能在不久的將來與習近平會晤：
《南華早報》周日援引多名消息人士報道，可能特朗普在10月30日至11月1日出席亞太經合組織（APEC）峰會前訪問中國，或在韓國出席峰會期間與中國國家主席習近平舉行會晤。
韓國媒體報導指，習近平將出席本次在韓國慶州舉行的峰會，但特朗普尚未確認是否參會。
本月早些時候，中共中央政治局委員、外交部長王毅在吉隆坡會見美國國務卿魯比奧（Marco Rubio），被認為可能是為兩國領導人會晤鋪路的關鍵一步。上月，習近平亦在通話中邀請特朗普及第一夫人訪華，特朗普亦作出對等邀請。
據報特朗普可能於APEC峰會前訪華 或在峰會期間與習近平會晤會晤王毅 美國務卿魯比奧：很具建設性 特朗普習近平會面機會高特朗普：下週將與中國就TikTok談判 倡習近平來美或他去北京共同社：中國擬邀特朗普出席抗戰勝利閱兵 美方倡習近平9月訪美