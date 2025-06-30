共同社：中國擬邀特朗普出席抗戰勝利閱兵　美方倡習近平9月訪美

日本共同社6月29日引述消息人士報道，中國計劃邀請美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）於9月訪華，出席9月3日在北京天安門廣場舉行的抗日戰爭勝利紀念日80週年閱兵式。報道引述消息人士表示，今年是聯合國成立80週年，9月適逢聯合國大會在紐約舉行，美國則提議中國國家主席習近平同月訪美。如果上述任何一項計劃落實，將是特朗普重返白宮以來，兩大經濟體領導人首次面對面會晤。



2017年11月，美國總統特朗普在習近平的陪同下，在北京參加為他舉辦的歡迎儀式。（Getty）

魯比奧等對華鷹派料反對

共同社指出，俄羅斯總統總統普京（Vladimir Putin，又譯普丁或蒲亭）可望出席9月3日在北京的閱兵式，如果美中俄三國元首同場慶祝「抗日戰爭勝利」，或引為日本政府憂慮。

根據中國外交部公布，習近平在6月5日通話時，曾邀請特朗普再次訪問中國。曾於2017年訪華的特朗普表示感謝，也同時邀請習近平訪美。消息人士指出，雖然特朗普很想訪問中國，但對華鷹派的美國國務卿魯比奧（Marco Rubio），以及許多高層官員可能反對他出席這場閱兵活動。

2025年2月28日，烏克蘭總統澤連斯基訪白宮準備與美國總統特朗普簽定美烏礦產協議, 卻突起口角不歡而散。（Getty）

京憂重演澤連斯基白宮事件

消息人士又稱，北京對於習近平訪美也有顧慮，擔心將重演烏克蘭總統澤連斯基（Volodymyr Zelenskiy）今年2月到訪白宮時，與特朗普之間劍拔弩張的場面。據指出，中國正在考慮改由國務院總理李強出席聯合國會議。