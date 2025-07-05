特朗普：下週將與中國就TikTok談判　倡習近平來美或他去北京

美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）堅持要求美國企業收購TikTok（抖音海外版），上個月更延長Tiktok「不賣就禁」期限90日至9月17日。路透社報道，特朗普7月4日表示，將於7日或8日開始與中國就潛在的TikTok交易進行談判，並稱美國「基本上」已經就出售TikTok達成了協議。他亦表示自己可能會到華訪問中國國家主席習近平，或者對方可能會訪問美國。



特朗普周五在空軍一號上對媒體說：「我認為我們將於周一或周二開始......與中國進行會談，也許是習近平主席或他的一位代表，但我們基本上會達成協議（we would pretty much have a deal）。」

圖為路透社在1月19日設計圖片，其中顯示一個形似特朗普外貌的模型出現在TikTok標誌下。（Reuters）

路透社指出，TikTok今年春天曾計劃將美國業務分拆為一家總部在美國的新公司，由美國投資者擁有多數股權並運營，但由於特朗普宣布對中國商品徵收高額關稅後，中國表示不會批准，該交易就被擱置。

特朗普表示，美國可能必須獲得中國批准該協議。當被問及對中國會同意達成協議有多大信心時，他表示：「我沒有信心，但我認為會。我和習近平主席關係很好，我認為這對他們有利、對中國有利，對我們也有利。」

2017年11月9日，中國北京，圖為特朗普與習近平出席歡迎特朗普訪華的歡迎儀式。（Getty）

日本共同社上週引述消息人士指，中國計劃邀請特朗普訪華，出席9月3日在北京天安門廣場舉行的抗日戰爭勝利紀念日80週年閱兵式。

特朗普亦重申自己可能會訪問習近平，或者習近平可能會來美國。