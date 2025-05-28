特朗普：倘加拿大成為美國第51州 可免費使用「金穹」系統
撰文：劉耀洋
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美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）5月27日表示，加拿大也希望加入美國的「金穹」導彈防禦系統，並聲稱只要加拿大願意成為美國的第51州，就能免費加入並使用該系統。
特朗普周二在社交媒體X發文稱，如果加拿大選擇維持現狀，加方就要為加入「金穹」系統支付610億美元（約4,781億港元）。他聲稱，加拿大正在考慮上述提議。
加拿大廣播公司（CBC）報道，針對特朗普的貼文，加拿大總理辦公室發言人回應指，加方的確正與美國討論安全問題，包括「金穹」系統和北美防空司令部（NORAD）相關議題。
發言人強調，總理卡尼（Mark Carney）在每一次與美方的溝通中，都明確表示加拿大是一個獨立的主權國家，並將繼續保持這一地位。
卡尼於上周三已曾表示，加拿大正在考慮投資「金穹」導彈防禦計劃，又指自己與特朗普討曾論過幾次「金穹」的概念。
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