美日達成貿易協議　「對等關稅」、汽車關稅由25%下調至15%

美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）周二（22日）表示，在與美國達成重大協議後，日本將支付15%的關稅。這意味着美國對日本的「對等關稅」，將由25%下調至15%。美日雙方也證實，美國對日本汽車及零件徵收的進口關稅總額亦將從25%下調至15%。



特朗普稱，美國剛剛與日本達成一項重大協議，這可能是有史以來最大的協議，日本將向美國開放貿易市場，涵蓋汽車、貨車、大米和某些農產品。

根據特朗普說法，日本還將按照其指示，向美國投資5500億美元。

報道指，美國政府官員透露，美國對日本汽車及零件徵收的進口關稅總額將由25%下降至15%，日本增加向美國購買米等農產品；另外，協議中並未修改其他個別產業的關稅。

美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）周二（22日）表示，在與美國達成貿易協議後，日本將支付15%的關稅。（網頁截圖）

日本放送協會（NHK）引述日本政府官員透露，協議還將美國對日的25%的進口汽車關稅減半至12.5%，與原先的2.5%稅率合併，合計降至15%。石破茂其後證實相關消息。

NHK稱作為貿易協定的一部份，日本和美國同意維持美方目前對鋼鐵和鋁徵收的50%關稅。

另外，日本將從政府每年進口約77萬噸免關稅大米的「最低准入」框架中，有效提高從美國進口的大米比例。

2025年2月7日，美國總統特朗普（Donald Trump）在華盛頓白宮與日本首相石破茂會面時握手。（Reuters）

日本經濟再生擔當大臣赤澤亮正同日在社交媒體發文稱：「任務完成，衷心感謝所有參與人員」；石破茂同日也表示，他與赤澤亮正之間在政策上沒有分歧。如有必要他將與特朗普進行通話或會晤。