美商務部長：特朗普幾乎每晚1點給我打電話　曾為計關稅方式動氣

美國商務部長盧特尼克（Howard Lutnick）近期向《紐約客》（The New Yorker）透露，總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）幾乎每晚1點都會打電話給他，有時是談論如關稅等正事，但有時只是閒聊八卦。報道也透露，特朗普還要求盧特尼克為4月2日「對等關稅」計算方式作公開辯護。



《紐約客》7月21日報道，盧特尼克稱他和特朗普有時會睡前談工作上的事，如加拿大鋼鐵關稅，有時也會聊些無關緊要的事。

圖為2025年4月2日，美國總統特朗普（Donald Trump）在白宮玫瑰園就對等關稅發表講話，商務部長盧特尼克（Howard Lutnick） 共同展示稅率圖表。（Reuters）

「體育賽事、人物八卦、你和誰一起吃飯、某人是什麼樣的人、我在電視上看到這個、你覺得那個人在電視上說的怎麼樣、你覺得我在記者會表現得怎麼樣？我Truth Social的推文怎麼樣？」盧特尼克還透露，特朗普也會深夜打電話給其他人。

圖為2025年3月3日，台積電董事長魏哲家與美國總統特朗普（Donald Trump）、美國商務部長盧特尼克（Howard Lutnick）會見記者。（Reuters）

報道還指，4月2日「對等關稅」關稅率因其古怪的計算方式而廣受揶揄。特朗普之後很生氣地打電話給盧特尼克，想知道這些關稅金額如何算出。盧特尼克本人也並不清楚。

但特朗普卻告訴盧特尼克無論如何都要上電視為這些關稅計劃辯護。即使盧特尼克根本不知道發生什麼，他也需要承擔責任。