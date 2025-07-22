彭博：韓國考慮做出「痛苦讓步」 避免特朗普高額關稅
撰文：莊勁菲
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韓國新任財政部長具潤哲7月22日表示，他將與貿易部長呂翰九於25日在華盛頓與美國財政部長和貿易代表就關稅舉行「2+2」會談。彭博社報道，韓國正考慮做出具有政治敏感性的「痛苦」讓步，包括農業、工業和防衛支出等方面，以避免美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）的高額關稅。
美國將在8月1日起對韓國徵收25%的「對等關稅」，並已對汽車和鋼鐵進口徵收25%的關稅。
彭博社引述呂翰九此前曾指出，要保護韓國更廣泛的戰略和經濟利益，需要做出艱難的權衡。報道指雖然尚未提出正式提議，但農業方面的讓步已成為正在考慮的幾個選項之一。
韓國過去開放牛肉市場的努力引發了全國規模的抗議，而大米問題上的任何立場轉變都可能面臨更強烈的抵制。
首爾方面還在探索參與美國支持的阿拉斯加天然氣項目，在造船、振興美國工業方面的潛在合作，以及進行監管改革改善美國科技公司的准入。
另一個敏感領域則是防衛支出，特朗普一直呼籲美國的盟友分攤駐紮美軍費用。而韓國總統李在明自上任以來，一直主張堅持去年10月達成的一項為期五年的費用分攤協議。
除此之外，韓國當下的首要任務是保護國內工業，尤其是汽車業。韓國汽車佔其對美出口產品的超過四分之一。其中現代汽車儘管最近承諾赴美投資，但因依賴國內生產，仍面臨被徵收關稅的高風險。
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