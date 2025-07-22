彭博：韓國考慮做出「痛苦讓步」　避免特朗普高額關稅

韓國新任財政部長具潤哲7月22日表示，他將與貿易部長呂翰九於25日在華盛頓與美國財政部長和貿易代表就關稅舉行「2+2」會談。彭博社報道，韓國正考慮做出具有政治敏感性的「痛苦」讓步，包括農業、工業和防衛支出等方面，以避免美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）的高額關稅。



美國將在8月1日起對韓國徵收25%的「對等關稅」，並已對汽車和鋼鐵進口徵收25%的關稅。

2025年7月18日，美國總統特朗普（Donald Trump）在白宮簽署「天才法案」前發表演說。該法案將為穩定幣加密貨幣制定監管框架，並擴大對該行業的監督。（Reuters）

彭博社引述呂翰九此前曾指出，要保護韓國更廣泛的戰略和經濟利益，需要做出艱難的權衡。報道指雖然尚未提出正式提議，但農業方面的讓步已成為正在考慮的幾個選項之一。

韓國過去開放牛肉市場的努力引發了全國規模的抗議，而大米問題上的任何立場轉變都可能面臨更強烈的抵制。

2025年7月11日，韓國首爾馬場洞市場一家牛肉專賣店的店員將一盤切好的韓牛肉移到店裡的展櫃中。（Reuters）

首爾方面還在探索參與美國支持的阿拉斯加天然氣項目，在造船、振興美國工業方面的潛在合作，以及進行監管改革改善美國科技公司的准入。

另一個敏感領域則是防衛支出，特朗普一直呼籲美國的盟友分攤駐紮美軍費用。而韓國總統李在明自上任以來，一直主張堅持去年10月達成的一項為期五年的費用分攤協議。

2025年3月24日，現代汽車董事長鄭義宣（Euisun Chung）在美國華盛頓特區白宮發表講話，美國總統特朗普和路易斯安那州長蘭德里（Jeff Landry）也在場。（Reuters）

除此之外，韓國當下的首要任務是保護國內工業，尤其是汽車業。韓國汽車佔其對美出口產品的超過四分之一。其中現代汽車儘管最近承諾赴美投資，但因依賴國內生產，仍面臨被徵收關稅的高風險。