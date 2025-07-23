澤連斯基簽署爭議性法案觸發反對　民眾憂政府擴權介入反貪

烏克蘭總統澤連斯基（Volodymyr Zelenskiy）7月22日簽署一項爭議性法案，該法案日前在烏克蘭最高拉達（議會）獲得通過，但被指削弱國家反腐敗局（NABU）與反腐敗專門檢察官辦公室（SAPO）的獨立性。



英國《衛報》報道，法案日前通過時引發民眾反對，約1500名示威者在澤連斯基總統辦公大樓附近集會，反對法案例。原因是該法案被指賦予烏克蘭總檢察長更為廣泛權力，從而使政府更易掌握案件是否需要追訴以及那些案件可進行追訴。有批評人士認為，法案是允許政治干涉司法，是反腐敗鬥爭的重大倒退。

澤連斯基此舉還引發國際社會的擔憂。包括美國前駐俄大使麥克福爾（Michael McFaul）、愛沙尼亞前總統Toomas Hendrik Ilves在內的人士，他們也支持示威者表達反對意見的權力。歐盟擴大事務委員科斯（Marta Kos）就在社交平台表達關切，指事關反貪腐的NABU與SAPO，對烏克蘭是否順利加入歐盟十分重要。

2025年7月10日，意大利羅馬，圖為澤連斯基在會議上發表講話，討論未來戰後重建議題。（Reuters）

烏克蘭在申請加入歐盟時承諾打擊貪腐，基輔政府的反貪腐進展因而受到布魯塞爾關注，歐盟自俄烏戰爭爆發的2022年來，旗下成員國已經向基輔提供價值數十億的軍事與經濟援助。