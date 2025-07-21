俄烏戰爭毫無意義　但特朗普真的有停戰方案嗎？

7月14日，美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）公開警告俄羅斯，若不能與烏克蘭在50天內達成停火協議，美國將對購買俄羅斯石油的其他國家實施100%關稅的二級制裁。

這一舉動被廣泛解讀為特朗普的俄烏立場「轉向」，並也引發了各方回應。

首先是俄羅斯。7月17日，俄外交部發言人扎哈羅娃（Maria Zakharova）在例行記者會上表示，俄方代表團願前往土耳其伊斯坦堡，與烏克蘭展開第三輪談判，並指基輔要為談判進程擱置負最大責任。至於特朗普的50日內不達協議就加100%次級關稅威脅，扎哈羅娃表示俄羅斯已經受到許多制裁和限制，對新的威脅「習以為常」。

再來是歐盟。7月18日，歐盟理事會通過對俄羅斯第18輪制裁方案，將原油價格上限從每桶60美元下調至47.6美元，同時禁止進口源自俄羅斯且經第三國轉運的石油產品（加拿大、挪威、瑞士、英國、美國除外），並對22間俄羅斯銀行及俄羅斯直接投資基金與其子公司實施交易禁令。

顯然，特朗普的「轉向」給了歐盟繼續施壓的底氣，但俄羅斯除了繼續缺乏進展的談判外，暫無讓步跡象。而這一發展也照見當前俄烏停戰的問題深層：各方針對停火的關鍵問題依舊未達共識，且特朗普看似信心滿滿、大刀闊斧，其實根本沒有解決問題的全盤規劃。

2025年7月19日，在俄羅斯對烏克蘭發動攻擊期間，人們在基輔地鐵站內躲避俄羅斯無人機攻擊。（Reuters）

關鍵問題缺乏共識

首先是各種談判始終未能彌合的巨大分歧：烏克蘭的戰後安全保障，以及被併入俄羅斯的烏克蘭領土政治地位，且兩者相互糾纏。

就當前的俄烏雙方立場來看，兩國都在一定程度上拒絕了美國提出的「凍結」衝突、也就是將當前衝突線作為新邊界的提議：烏克蘭拒絕放棄對俄占領土（包括2014年被併入俄羅斯的克里米亞）的主權主張；無獨有偶，俄羅斯也要求烏克蘭承認自己對克里米亞、2022年後4個烏克蘭被佔領地區的全部領土主張。

當然從促談各方的立場來看，俄烏的各自頑抗毫無意義。首先是烏克蘭，在美國仍可能於未來某天減少支援的背景下，烏軍很難徹底擊潰俄軍、收復落入俄羅斯手中的失地；同理，俄軍雖然不會被徹底擊潰，但在近一年的軍事進展中，俄軍的持續鏖戰，也僅僅是以高昂代價取得了有限成功，烏克蘭軍隊依舊控制被併入俄羅斯四區的部分領土。

但從俄烏的各自視角出發，雙方堅持也不是毫無道理可言：即便條件艱困，兩國決策者還是設定了某個心理「參考點」，作為接受現狀或繼續冒險的評估基準。

俄羅斯克里姆林宮發言人佩斯科夫（Dmitry Peskov）7月16日表示，俄方高度關注西方討論為烏克蘭提供遠程作戰武器。(Reuters)

在烏克蘭這方，參考點除了拒絕俄方所謂「去納粹化」、「去軍事化」的「中立」安排外，就是恢復克里米亞被併入俄羅斯之前的主權邊界。因此烏克蘭雖然支持臨時停火，卻始終反對正式解決方案，因為這將導致國際社會默認烏克蘭和俄羅斯之間的邊界新現狀。而在這個現狀下，烏克蘭不僅會永久喪失主權領土，領導人也必然面臨國內政治壓力。

在俄羅斯這方，即便俄軍已經控制近20%的烏克蘭領土，俄羅斯政府卻猶嫌不足，因為在莫斯科看來，烏克蘭雖可能在歐美施壓下承諾，未來不正式加入北約，卻顯然無意捨棄與西方的地緣政治結盟；偏偏俄羅斯從開戰至今的種種立場要求與對外宣誓，都是要將烏克蘭「去納粹化」、「去軍事化」，當這個目標的實現機率越小，莫斯科就會愈堅持國際社會對克里米亞、烏克蘭4個被佔領地區的正式承認，以補償俄羅斯的「損失」，並以此向國內證明「特別軍事行動」的正當性與戰果：俄羅斯成功捍衛烏克蘭境內的講俄語民眾和地區自決權。

因此即便局外各方都認為，戰爭持續毫無意義，俄烏雙方領導人還是基於自身假設的決策參考點，不肯接受凍結衝突的現狀，而是想在還有餘力時繼續冒險。

2025年7月19日，在俄羅斯對烏克蘭發動攻擊期間，烏克蘭敖德薩的一棟公寓大樓遭到無人機攻擊後起火。（Reuters）

好大喜功的特朗普

這就對希望推動停火的美國構成挑戰。而特朗普本人的好大喜功、與MAGA民粹議程的高度掛勾，又在一定程度上加劇了解決的難度。

從上任至今，特朗普一共與澤連斯基（Volodymyr Zelenskyy）進行3次會晤，並與普京（Vladimir Putin）6次通話，也是在特朗普推動下，俄烏於5月中旬開始直接談判。

而觀察特朗普前期的各種施力，可以勉強看出兩大政策重點：第一，抨擊拜登（Joe Biden）政府對烏克蘭的大量援助「十分愚蠢」，因此為補償美國過去損失，特朗普施壓烏克蘭簽署礦產協議，讓華盛頓能夠「轉虧為盈」；第二，要求歐洲承擔更多責任，特朗普強調歐洲應對烏克蘭的安全負責，也需要為歐洲自己的安全負責，因此開始施壓北約成員國將國防開支增加到GDP的5%，並且明顯想將烏克蘭的燙手山芋甩給歐洲。

平心而論，這些做法雖然都與俄烏停火相關，卻也明顯不離MAGA的核心理念，既是要滿足國內支持者的政治想像，也有助特朗普建立美國國家利益「真實捍衛者」的形象。

可是現實發展並不如特朗普預期。2月12日俄美領導人通話後，雙方同意組建團隊，就俄烏衝突和俄美關係開始談判，俄美代表團接著又在沙特和土耳其進行多輪談判，特朗普中東特使威特科夫（Steve Witkoff）更是4次前往俄羅斯面見普京。在特朗普的推動下，俄烏之間於5月16日和6月2日進行了兩輪直接談判，但讓特朗普失望的是，這些談判都沒有讓俄烏達成停火，俄烏衝突仍在激烈進行，雙方除了交換一些戰俘外，和談並沒有顯著突破。

2025年6月9日，俄烏展開第二輪戰俘交換。烏克蘭總統澤連斯基表示烏方戰俘已回到國內。（Reuters/ X：@ZelenskyyUa）

5月底，特朗普罕見公開批評普京，稱普京在「玩火」。6月初，特朗普在談到俄烏衝突時稱，這好比「兩個孩子打得不可開交，根本拉不開，有時候最好讓他們再打一會，然後再說」；7月3日，特朗普在與普京通話時表示，他對俄烏局勢感到不滿，並也承認和談沒有取得任何進展。

換句話說，特朗普前期施力的各種弊病正在浮現：滿足MAGA支持者的政治表演，根本無法解決問題。於是特朗普又只能暫時回到自己最痛恨的拜登做法：擴大對烏軍援，並企圖以經濟制裁施壓普京。基本上這種做法也是前期施壓烏克蘭的鏡像：希望增加被施壓方的戰術困境，讓烏克蘭／俄羅斯在承認目前衝突線，或承受更高軍事、經濟成本之間做出選擇。

顯然，因為急於結束衝突、進行政治宣傳，特朗普政在施壓烏克蘭失敗後，選擇從另一個方向敲打俄羅斯。只是從烏克蘭的前例來看，這種施壓如果不徹底、也不長期持續，就只會讓交戰雙方選擇抵抗美國壓力，而不是放棄領土要求。這對希望政策迅速見效、立刻有宣傳素材的特朗普來說，無疑會是場漫長煎熬。

整體來說，在當前美國缺乏停戰整體方略，俄烏又各有堅持的背景下，戰場發展還是會依靠局勢慣性繼續遞進。而在情勢因為其中一方崩塌有所突破前，任何主觀意圖，似乎都難以撼動當前僵局。