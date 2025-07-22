澤連斯基：俄烏23日新一輪談判　克宮：雙方備忘錄草案立場相反

烏克蘭總統澤連斯基（Volodymyr Zelenskiy）7月21日援引烏克蘭國家安全與國防委員會主席烏梅羅夫（Rustem Umerov）話稱，烏克蘭與俄羅斯下一輪和平談判，計劃23日在土耳其舉行，也是雙方近7星期以來的首次會談。



俄羅斯總統新聞秘書佩斯科夫（Dmitry Peskov）表示，關於解決俄烏衝突方案的備忘錄草案，俄方與烏克蘭方面各自提交的立場截然相反，雙方需要就內容交換意見並進行談判，未來還有許多外交工作要做。



圖為2025年7月10日，烏克蘭總統澤連斯基（Volodymyr Zelenskiy）在羅馬出席烏克蘭重建會議（URC 2025），並召開記者會。（Reuters）

此前有報道稱，烏方已向俄方提議本周舉行新一輪談判。佩斯科夫對此表示，俄方贊成舉行第三輪談判，一旦最終確定日期將會公之於眾。

此外，俄國防部21日發布通報說，20日深夜至21日淩晨，俄軍使用包括「匕首」高超音速導彈等高精度遠程空基、陸基和海基武器，以及攻擊型無人機對烏克蘭軍工企業、軍用機場基礎設施實施了集群打擊。所有預定目標均被擊中，打擊目的達成。

2025年7月19日，在俄羅斯對烏克蘭發動攻擊期間，烏克蘭敖德薩的一棟公寓大樓遭到無人機攻擊後起火。（Reuters）

6月2日，俄烏代表團在土耳其舉行第二輪直接談判，雙方同意以交換所有重傷和重病戰俘，並大規模交還25歲以下戰俘和陣亡軍人遺體。

據俄羅斯媒體報道，俄總統普京（Vlamidir Putin，又譯普丁或蒲亭）6月27日表示，在完成落實雙方此前的共識後，雙方將可舉行第三輪談判，俄羅斯已為此做好準備。面第三輪談判的主題，將是討論關於解決兩國衝突方案的備忘錄草案。