遊日注意｜廣泛地區酷熱　北海道部份地區逼近40度　90歲婦中暑亡

據日本氣象廳7月23日預測，日本多地持續面臨高溫，北部地區從早晨開始氣溫上升，北海道部份地區出現酷熱天氣，其中帶廣市和北見市錄得39度的高溫，札幌亦有36度。北海道一名90多歲的女婦人據報在家中暈倒，送院後證實不治，疑似因中暑身亡。據預測，北海道帶廣市24日（週四）有機會迎來40度溫度，若真的發生，將會是當地有紀錄以來的首次。



日本廣泛地區面臨酷熱高溫，其中北海道部份地區面臨40度高溫：

據日本放送協會（NHK）的報道，本週日本受高氣壓與焚風效應帶來的熱波夾擊，天氣持續酷熱。

據氣象廳的預測，由九州到北海道的廣泛地區午後最高氣溫達35度以上；東京都與大阪均錄得35的高溫。北海道的北見市與帶廣市則錄得39度。氣象預測更指帶廣市24日（週四）會錄得40度。假如成事，將會是有觀測以來的首次。

據NHK的報導，一名90多歲女性被發現暈倒在北海道斜裡町的家中，被送院後確認死亡。消防部門指，該名女性疑似中暑。