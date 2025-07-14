遊日注意｜風暴百合逼近關東　廣泛地區將大雨　15日或登陸北海道

日本氣象廳7月14日（週一）表示，位於東京東南部太平洋的熱帶風暴「百合」（Nari，日語：ナーリー）正一路北上，並逐漸增強，15日可能在日本東北部或北部登陸，為廣泛地區帶來強風和暴雨。



據日本時報（Japan Times）報道，氣象廳警告居民保持警惕，注意強風、暴雨、巨浪以及低窪地區可能發生的山泥傾瀉和洪水。河流水位可能急速上漲，並存在雷電和突發陣風的風險。

日本氣象協會對熱帶風暴百合的路徑預測：

據報道，風暴百合將於14日（週一）下午6時經過宮城縣石卷市東南約140公里處。

預計到15日（週二）早上6時，百合將到達北海道網走市以西約80公里的區域。屆時，百合的強度將會逐漸減弱。

氣象廳預計全國多地將在14日晚（週一）至15日（週二）上午迎來降雨高峰，其中愛知縣、岐阜縣、三重縣和靜岡縣14日晚可能出現暴雨；氣象廳呼籲民眾提防低窪地區出現水浸及河水氾濫的風險。

日本氣象廳對熱帶風暴百合的路徑預測：

2025年7月14日，日本氣象廳表示，位於東京東南部太平洋的熱帶風暴「百合」（Nari，日語：ナーリー）正一路北上，並逐漸增強，15日可能在日本東北部或北部登陸，為廣泛地區帶來強風和暴雨。（日本氣象廳，網絡圖片）

氣象聽又預計，截至15日早上6時的24小時內，關東-甲信地區、東北地區以及小笠原群島的降雨量可能達到120毫米，北海道的降雨量可能高達100毫米。