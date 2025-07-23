遊日注意｜風暴范斯高24日逼近沖繩　本島及宮古島迎暴雨或有海嘯

熱帶風暴「范斯高」（Francisco）在菲律賓呂宋以東海域生成。據日本氣象協會7月23日預測，7號颱風預計將於24日（週四）至25日（週五）逼近沖繩地區。 未來兩日，沖繩本島地區及宮古島地區將可能出現暴雨，沖繩本島地區更可能出現海嘯。由於現時是暑假期間，氣象協會呼籲有計劃在當地進行水上活動的民眾，請務必留意最新資訊。



日本氣象協會就熱帶風暴范斯高路徑的預測：

據日本氣象協會的報道，23日（週三）上午9時，七號颱風在日本南部海域形成。颱風正向西北移動，截至下午3時，沖繩本島及大東群島部份地區處於強風區，風速超過15米/秒。預計24日（週四），沖繩本島將刮起強風。此外，沖繩本島和宮古島24日部份地區將出現強降雨，25日亦可能出現強降雨，屆時將發布強降雨警報。

沖繩未來兩日降雨預測：

- 預計23日下午6時至24日下午6時的24小時降雨量

沖繩本島地區：120毫米

先島諸島：80毫米

- 預計24日下午6時至25日下午6時的24小時降雨量

沖繩本島地區：150毫米

先島諸島：60毫米

據報道，即使颱風范斯高遠離沖繩，本週末仍有可能持續出現巨浪。暑假期間，許多人計劃外出旅行或參加海邊休閒活動，氣象協會呼籲民眾應盡量遠離沿海地區。

此外，沖繩本島的大潮期與颱風逼近時間吻合，預計從24日起潮位將達到最高。沿海地區和河口附近的低窪地區可能會因漲潮而出現洪水和水浸。

報道指，當颱風臨近時，海浪會越來越高，颱風中心附近海面可能會變得波濤洶湧，沿海地區不僅需要注意暴雨和強風，還要注意提防巨浪。

2025年7月23日，熱帶風暴「范斯高」（Franciso）在菲律賓呂宋以東海域生成，日本氣象協會預測，7號颱風預計將於24日至25日逼近沖繩地區。 未來兩日，沖繩本島地區及宮古島地區將可能出現暴雨，沖繩本島地區更可能出現海嘯。由於現時是暑假，氣象協會呼籲計劃在當地進行水上活動的民眾，務必留意最新資訊。（日本氣象協會）

當颱風逼近時，氣象協會呼籲民眾千萬不要靠近海邊。去看海、衝浪或釣魚都非常危險，因為可能會被巨浪捲走。

同時，即使遠離颱風，也不應放鬆警戒。即使天氣平靜，颱風產生的湧浪也可能突然襲來，引發巨浪沖擊海岸。一旦發布海浪警報或海浪警告後，民眾應避免接近海邊。