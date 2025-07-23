外交部批美國三次退出UNESCO：長期拖欠會費　非負責任大國作為

美國22日宣佈退出聯合國教科文組織（UNESCO），中國外交部發言人郭嘉昆23日表示，美國3度退出組織，並長期拖欠會費，不是負責任大國應有的作為。



郭嘉昆指出，聯合國教科文組織的宗旨是推動教育科學文化領域的國際合作，促進文明相互理解和融合，維護世界和平，實現共同發展。中方始終堅定支持聯合國教科文組織工作。

他還表示：「在聯合國成立80周年之際，我們呼籲各國重申對多邊主義的承諾，以實際行動支持以聯合國為核心的國際體系，以國際法為基礎的國際規則，以聯合國憲章宗旨和原則為基礎的國際關係基本準則。」郭嘉昆說。

美國22日宣佈退出聯合國教科文組織（UNESCO）。（REUTERS）

美國三度退出

早在1984年列根政府時期，美國曾以教科文組織存在腐敗和管理混亂等問題為由，宣佈退出該組織，但在2003年重新加入。 而特朗普則曾在2017年宣告退出至2018年底正式生效，然後到他卸任、下任總統拜登（Joe Biden）上任後，美國政府在2023年重返聯合國教科文組織。惟兩年後，美國國務院稱繼續參與教科文組織不符合美國的國家利益，再次宣佈退出。

聯合國教科文組織回應稱深感遺憾，並指該決定會於2026年12月底生效。