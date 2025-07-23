美歐若無協議怎辦？歐盟籌備應對計劃　擬對€930億美商品徵30%稅

綜合路透社及彭博社報道，歐盟正籌備一旦與美國無法達成貿易協議的應對計劃，即若然美國總統特朗普（Donald Trump）對歐盟商品加徵30%關稅的話，歐盟也會反擊，擬對規模達到930億歐元（8,560億港元）的美國商品徵30%關稅。



2025年7月18日，美國華盛頓，圖為特朗普在白宮晚宴上與黨內參議員共進晚餐。（Reuters）

特朗普早前向歐盟發出「關稅信」，指歐盟商品自8月1日起面臨美國的30%關稅，美歐之後繼續展開磋商，但被指進展不大。

報道指，在美歐繼續商討之際，歐盟委員會也計劃把籌備的反擊計劃提交給歐盟成員國批准。作為第一波反制措施一部分，歐盟將把已經批准對規模210億歐元的美國商品加徵關稅的清單，與先前提出對額外規模達720億歐元的美國商品徵關稅的清單，合併在一起，意味930億歐元的美國商品面對30%關稅。

報道談到這些面臨30%關稅的產品包括美國波音的飛機、美國製汽車、美國威士忌等。

2025年3月20日，比利時布魯塞爾，圖為馮德萊恩在歐盟峰會上發表講話。（Reuters）

根據去年美國向歐盟出口價值3350億歐元的商品計算，歐盟威脅的報復措施將影響美國對歐盟出口約三分之一。

彭博社又引述匿名消息人士表示，該關稅將於下個月生效，前提是美歐雙方無法達成協議，且美國在8月限期後實施關稅。

美媒早前在7月20日引述消息人士報道，自上週美歐貿易談判以來，雙方仍未取得實質進展，美國特朗普政府立場更有轉趨強硬之勢，因此歐盟擬舉行會議，為未能達成協議制定應對計劃。