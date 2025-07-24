佛州白人警員強行拉黑人男子出車外毆打瘋傳　警方執法惹議｜有片

美國佛羅里達州傑克遜維爾市（Jacksonville）一名黑人司機，遭多名白人警員強行拉出車外毆打，有關影片在網上瘋傳，令警方濫用暴力問題再次受到關注。



事發於今年2月19日的一次交通攔截中，22歲的William McNeil Jr.在被警察攔下後，坐在自己汽車的駕駛座上錄製了這段影片。在影片中，他要求與主管談話，並詢問他被攔下的原因。

從其錄製片段可見，有警員用手肘敲碎車窗玻璃，碎片散落在事主臉上。其後警員揮拳擊打其臉部，再叫他舉高雙手，將他拉出車外，制服在地毆打。

警方其後發放警員隨身攝錄機片段，指當時警方以無開車頭燈為由，在交通燈位前截停事主的車，又指事主一度開車門與警員交談，但之後鎖門約3分鐘。

警方表示，在展開拘捕行動前，曾多次警告對方，會打爛車窗及將他移離車外。警方並指當局調查後，認為無警員犯法。

警方表示，在展開拘捕行動前，曾多次警告對方，會打爛車窗及將他移離車外。警方並指當局調查後，認為無警員犯法。（Reuters）

有美媒引述的法庭記錄顯示，McNeil已被捕，並被指控拒捕、持有大麻、駕照被吊銷、沒有繫上安全帶以及惡劣天氣下不開前照燈等罪名。

不過，有民權律師批評當局涉嫌偽造拘捕報告，要求展開獨立調查。McNeil的律師質疑警方偽造報告，又指事主被打到牙齒嵌入嘴唇，上下唇都要縫針。