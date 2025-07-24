特朗普：美國正與中國達成貿易協議 考慮對其他國家徵簡單關稅
撰文：洪怡霖
出版：更新：
美國總統特朗普（Donald Trump）周三（23日）表示，美國正與中國達成貿易協議，並將對世界其他大部份國家設定15％至50%的簡單關稅。
特朗普在華盛頓舉行的一場人工智能活動上發表演說時也表示，華盛頓正與歐盟進行認真的貿易談判，如果歐盟向美國企業開放，美國將降低其關稅。
英媒周三較早前引述消息報道，美國與歐盟接近達成15%關稅協議。路透社其後引述兩名外交官周三表示，歐盟和美國正朝着達成貿易協議的方向邁進，該協議將對進口到美國的歐盟商品徵收15%的廣泛關稅。
報道指，該稅率也可能擴大至汽車，將效法美國與日本達成的框架協議。
三名知情人士向傳媒透露，歐盟方面可能同意所謂的互惠徵稅，以避免美國總統特朗普（Donald Trump）威脅從8月1日起將關稅稅率提高至30%。
報道指，美歐協議將與美日一致，都是為了避免8月1日起美國對其徵收高額關稅。
知情人士稱，雙方將免除飛機、烈酒和醫療器材等部份產品的關稅，另外，根據知情人士理解，15%的最低關稅將包含現有關稅，因此，目前27.5%的汽車關稅應將降至15%。
中美瑞典會談｜兜兜轉轉回原點，特朗普終於認識到關稅的局限了美日達成貿易協議 「對等關稅」、汽車關稅由25%下調至15%小馬可斯訪白宮 特朗普：已達成貿易協議 菲律賓支付19%關稅美商務部長：特朗普幾乎每晚1點給我打電話 曾為計關稅方式動氣