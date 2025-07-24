特朗普：美國正與中國達成貿易協議　考慮對其他國家徵簡單關稅

美國總統特朗普（Donald Trump）周三（23日）表示，美國正與中國達成貿易協議，並將對世界其他大部份國家設定15％至50%的簡單關稅。



特朗普在華盛頓舉行的一場人工智能活動上發表演說時也表示，華盛頓正與歐盟進行認真的貿易談判，如果歐盟向美國企業開放，美國將降低其關稅。

美國總統特朗普（Donald Trump）周二指控民主黨籍前總統奧巴馬（Barack Obama）涉嫌叛國，認為司法部應該調查。（Reuters）

英媒周三較早前引述消息報道，美國與歐盟接近達成15%關稅協議。路透社其後引述兩名外交官周三表示，歐盟和美國正朝着達成貿易協議的方向邁進，該協議將對進口到美國的歐盟商品徵收15%的廣泛關稅。

報道指，該稅率也可能擴大至汽車，將效法美國與日本達成的框架協議。

三名知情人士向傳媒透露，歐盟方面可能同意所謂的互惠徵稅，以避免美國總統特朗普（Donald Trump）威脅從8月1日起將關稅稅率提高至30%。

報道指，美歐協議將與美日一致，都是為了避免8月1日起美國對其徵收高額關稅。

2025年7月22日，美國華盛頓，美國總統特朗普（Donald Trump，左）與日本經濟再生擔當大臣赤澤亮正（右）在白宮舉行貿易談判期間握手。（X@WhiteHouse）

知情人士稱，雙方將免除飛機、烈酒和醫療器材等部份產品的關稅，另外，根據知情人士理解，15%的最低關稅將包含現有關稅，因此，目前27.5%的汽車關稅應將降至15%。