韓美「2＋2」經貿磋商推遲　因與美國財長貝森特有「日程衝突」

由於美國財政部長貝森特（Scott Bessent）的日程安排有變，韓國與美國在華盛頓舉行的「2+2」經貿磋商推遲舉行。



路透社引述韓國財政部7月24日發布的消息說，因美國財長貝森特臨時有事，以致與原訂日程出現衝突（scheduling conflict），韓美「2+2」磋商無法如期在周五舉行。雙方將盡快重新安排貝森特與韓國企劃財政部長官具潤哲以及兩國高級貿易特使的會晤。

具潤哲周四飛往華盛頓，參加周五的會議，希望能夠達成一項協議，使亞洲第四大經濟體韓國免受特朗普將於8月1日生效的25%懲罰性關稅的影響。

本周，日本與美國達成協議後，韓國面臨的壓力加劇。特朗普說，美日協議將允許日本擴大汽車和部份農產品等美國產品的市場准入。

具潤哲周二（22日）說，應美國官員的要求，他和韓國通商交涉本部長呂翰九將與美國同部門官員舉行會談。

韓國政府說，本周已前往華盛頓的呂翰九和產業通商資源部長官金正官已按計劃與美國官員會面。

2025年7月8日，韓國平澤市，圖為一輛卡車在貨櫃碼頭卸貨。（Reuters）

8月1日是美國總統特朗普設定的最後期限，屆時可能開始對韓國商品全面徵收25%關稅，首爾正準備在這最後幾天加強外交攻勢。彭博社報道，韓國國家安全顧問魏聖洛最近已前往美國，這是他不到兩周時間內第二次訪美。

呂翰九此前就曾提到，要保護韓國更廣泛的戰略和經濟利益，需要做出艱難的權衡。雖然尚未提出正式提議，但農業方面的讓步已成為正在考慮的少數幾個選項之一。過去開放牛肉市場的努力引發了全國性的抗議，而大米問題上的任何立場轉變都可能面臨更強烈的抵制。

他上周對記者說道：「我們必須做出戰略判斷——保護我們必須保護的東西，但也要考慮在更廣泛的談判背景下，我們可以提供些什麼。」

與美國談判結果對韓國至關重要，韓國去年出口額佔國內生產總值（GDP）的40%以上。作為半導體、智能手機、汽車和電池的主要出口國，韓國出口的任何中斷都可能對全球供應鏈產生負面影響。韓國對美國保持着最大的貿易順差，這得益於它對美國這個全球最大經濟體的出口激增。

本文獲《聯合早報》授權轉載

