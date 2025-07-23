石破茂丟了日美貿易談判　無路可走只能「喪權辱國」

美國總統特朗普（Donald Trump）通過社交媒體宣布美國與日本達成貿易協定：對日關稅稅率為15%及日本5500億美元對美投資。 特朗普毫無疑問稱之為「勝利」。 但事實上是被逼宮的石破茂只能撈到這一根救命稻草：日美雙方達成協定相互關稅降至15%。



三日前，日本國會舉行第27屆參議院選舉。 首相石破茂領導的執政聯盟僅獲47席（自民黨39席、公明黨8席）。 這意味着，執政聯盟在參議院的總席位將降至122席（未改選75席、改選47席），跌破125席的過半數門檻，徹底失去對參議院的主導權。 由此，日本進入了一個二戰後前所未有的局面——執政黨首次在參眾兩院都淪為少數派。 日本政壇迎來艱難時刻，一場權力格局的「大洗牌」在所難免。

事實上，自石破茂上台以來，從眾議院到東京都議會，再到參議院，其所在的自民黨在三次重要選舉中接連慘敗，處境不可謂不艱難。 一路的逆風逆水，如今的結局似乎早已註定。

美國總統特朗普（Donald Trump）宣布，美國與日本達成貿易協定：對日關稅稅率為15%及日本5500億美元對美投資。 特朗普毫無疑問稱之為「勝利」。（Reuters）

去年10月1日，石破茂接替岸田文雄出任日本第102任首相。 上台僅八天，石破茂就宣佈解散眾議院，創下了戰後首相當選後解散眾議院的最快紀錄。 然而在10月27日的眾議院選舉中，自民黨卻失去了在眾議院的單獨過半數席位，只獲得465席中的191席，甚至加上執政夥伴公明黨也僅215席，仍未超過半數。 執政聯盟成了少數執政黨，而最大在野黨立憲民主黨則一舉躍升至148席。 去年11月4日的民調顯示，執政聯盟的支援率降至38.9%，不支援率升至57.3%。 石破內閣甫一起步，就面臨嚴峻挑戰。

今年是日本選舉的一個特殊年份——時隔12年，東京都議會選舉與參議院選舉首次在30天內相繼舉行。 6月22日的東京都議會選舉，普遍視為是7月參議院選舉的「風向標」和「前哨戰」，其結果對執政黨後續選情具有重要參考價值。

儘管首相石破茂為挽救自民黨選情親赴一線、奔走拉票，投入大量政治資源，但結果卻令人唏噓。 最終，自民黨僅獲得東京都議會127個額定議席中的21席，較2017年創下的23席歷史最低紀錄進一步下滑，遭遇了「歷史性慘敗」。 這一結果不僅暴露出自民黨在地方層面的支援率持續低迷，更被視為7月參議院選舉前的重要預警信號。

圖為2025年7月20日，日本舉行參議院選舉，參政黨黨魁神谷宗幣向媒體發表講話。（Reuters）

果然，參議院選舉慘敗，石破內閣再遭重擊。 石破茂領導的自民黨與公明黨執政聯盟，在參議院的非改選議席中合計擁有75個議席，這意味着兩黨在此次選舉中必須再贏50席，方可維持議席過半。 而在本次參議院選舉前，執政聯盟的選情依舊低迷。 7月17日《時事通訊社》公佈的民調結果顯示，石破內閣支援率僅為20.8%，瀕臨20%的「下台水域」; 不支援率則升至55%，為其執政以來最高。 如今，執政聯盟在參議院僅獲得122席的慘敗結果，基本也在意料之中。

自去年10月1日擔任首相以來，石破茂在短短十個月的時間裏，一直處於「執政危機」的狀態。 從內政到外交，他的政策不僅未能扭轉日本發展困局，反而因種種爭議操作加劇了民眾不滿。

一段時間以來，日本股市雖總體保持上漲態勢，但金融市場的繁榮卻難掩各種經濟社會問題。 2024年，日本GDP實際增長0.1%，實際工資連續三年下降，大米等生活必需品價格持續飆升，加上原材料價格上漲，使得「外向型」的日本經濟深陷輸入型通脹困境。

日本旅遊・日本旅行・日本自由行・日本經濟・日本旅遊業・日本消費・東京・築地：圖為2024年6月14日，遊客在日本東京築地場外市場觀看一家海鮮餐廳的招牌。（Reuters）

今年上半年，日本月均通脹率超3%，5月3.7%的通脹率更是創下了2023年1月以來的新高。 物價飛漲、日元貶值，民眾生活壓力驟增，穩定「菜籃子」「米袋子」供應的呼聲高漲，但石破內閣卻拒絕削減消費稅。 雖然政府推出了「每人兩萬日元補貼」「延長汽油補貼」」投放儲備米」等一系列政策，但卻收效甚微，導致民眾失望情緒不斷蔓延，石破內閣的支援率一跌再跌。 越來越多的選民認為執政聯盟對經濟「無能為力」、對民生「漠不關心」，於是將希望轉寄在野黨。

上台初期，石破茂試圖延續「務實外交」路線，強調與中國、韓國建立信任，一度讓外界期待其能修復日本與周邊國家的關係。 但隨着參議院選舉臨近，為轉移國內矛盾、爭取保守派選票，他的外交路線急轉直下。 尤其近期在助選時炒作台灣問題的行為，更是被視為「轉移矛盾卻弄巧成拙」的典型敗筆。

日本外相岩屋毅、中國外長王毅、韓國外長趙兌烈3月22日在東京出席第11次中日韓外長會議。（Reuters）

更重要的是，面對美國的關稅大棒，石破茂也一直未能拿出有效的解決方案。 日美關稅貿易談判歷經七輪，卻無實質性進展。 7月7日，美國總統特朗普在社交媒體上發佈公開信，宣佈8月1日起將對所有進口的日本產品徵收25%的關稅，甚至比此前威脅的24%還高出了一個百分點。 石破內閣在對美貿易談判中既無有效對策，也無強硬姿態，被日本國內輿論指責在外交上軟弱無能，嚴重損害了執政聯盟的形象與信任度。

自民黨內部也遠非鐵板一塊，反對者、覬覦者都虎視眈眈。 7月16日，石破茂在大阪出席拉票活動時，自民黨大阪府分部負責人青山繁晴就公開表示抗議，拒絕與其一同出席活動。 7月18日，自民黨成員高市早苗在奈良參加助選活動時，表達了再戰自民黨總裁的意願。 她表示：「我已經以自己的方式下定決心，我將再次重塑自民黨的骨幹力量，我將為此而奮鬥。 」參議院選舉結果出爐前，東京大學政治學教授內山融就表示，若執政聯盟未能獲得多數席位，「自民黨內部將採取拋棄石破茂的行動」。

自民黨內部也遠非鐵板一塊，反對者、覬覦者都虎視眈眈。（Reuters）

而從執政聯盟看，公明黨這個關鍵盟友也開始出現動搖。 在參議院選舉前，公明黨幹事長西田實仁曾多次表態，兩黨合作需以「政策一致性和選舉結果為基礎」，並明確「會根據選舉結果，重新審視合作方式」。 如果公明黨真的「跳船」，執政聯盟將立即土崩瓦解。

此外，今年3月，石破茂違規向新當選議員贈送「商品券」。 5月《週刊文春》報導稱，石破茂任眾議員期間，還曾違規集資超3000萬日元。 廉潔問題再度點燃了日本民眾對政商勾結的怒火，不僅強化了「自民黨腐敗成風」的標籤，更是讓石破茂的「清廉人設」也成了笑話。 而到了7月，自民黨參議院預算委員長鶴保庸介在和歌山市參加助選時，竟然發表了一番「能登地震幸運論」，引發輿論一片譁然。 這些政治醜聞和爭議言論，讓選民對執政聯盟的廉潔性和執政能力產生嚴重懷疑，許多原本支援自民黨的選民紛紛改變立場。

7月，自民黨參議院預算委員長鶴保庸介在和歌山市參加助選時，竟然發表了一番「能登地震幸運論」，引發輿論一片譁然。（YouTube/ @ytv_news影片截圖）

石破茂是肉眼可見的危機重重。 石破執政聯盟同時失去參眾兩院多數議席，無疑將對日本政壇產生重大影響。 在這樣的情況下，石破茂執政的日本就是「軟柿子」。 這樣虎視眈眈的特朗普找到了最好下手的機會。

特朗普發文表示，我們剛剛與日本達成了一項大規模協議，這可能是有史以來最大的一筆協議。 按照我的指示，日本將向美國投資5500億美元，美國將獲得90%的利潤。 這項協議將創造成千上萬的就業機會——這是前所未有的。 也許最重要的是，日本將開放其國家的貿易，包括汽車和卡車，大米和某些其他農產品，以及其他東西。 日本將向美國支付15%的對等關税。 對於美國來説，這是一個非常激動人心的時刻，特別是我們將繼續與日本保持良好的關係。

圍繞日美關稅談判，特朗普7月1日表達了很難與日本達成協定的想法。 他同時還提到了進一步提高額外關稅稅率的可能性。 日本政府一直向美方尋求取消按汽車等個別領域徵收的關稅以及對等關稅，但日本的「防線」正被迫後撤。 如今，再加上石破茂慘敗的時間視窗。

一擊即中！ 是啊，看似特朗普拿下一局。 根本上是欺負了日本沒有籌碼。 石破茂此時太需要抓住點什麼。 但他又無牌可打。 最終只能選擇接受特朗普的條款。 但事實上，這也很清楚，日本也終究只能去「喪權辱國」。 除了得到一句「繼續與日本保持良好關係」，日本本國利益將被進一步榨取。