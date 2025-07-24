美國臨時推遲美韓經貿磋商　韓國財長抵機場啟程前才獲知

據央視新聞報道，當地時間7月22日，美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）通過社交媒體宣布美國與日本達成貿易協議。另一邊，急於赴美開展貿易談判的韓國卻被美方臨時「放鴿子」。據悉，韓國經濟副總理兼企劃財政部長具潤哲是在機場準備啟程時方才得知消息。



韓國企劃財政部7月24日發布消息稱，因美國財政部長貝森特（Scott Bessent）「臨時有事」， 韓美定於25日在華盛頓舉行的「2+2」經貿磋商無法如期舉行，雙方將儘快重新安排貝森特與具潤哲，以及兩國首席貿易代表之間的會議。

2025年7月16日，美國華盛頓，圖為貝森特在會議後步出白宮。（Getty）

韓美原計劃於25日舉行「2+2」經貿磋商，具潤哲和產業通商資源部通商交涉本部長呂翰九、美國貿易代表辦公室（USTR）代表格里爾（Jamieson Greer）和貝森特四人出席。

具潤哲22日曾表示，應美方要求，他與呂翰九將同美國官員舉行會談。具潤哲原計劃24日乘機前往華盛頓，參加次日的會議。

然而，具潤哲直到24日上午在仁川機場準備啟程前，才獲知談判被推遲的消息。韓國產業通商資源部長金正官和呂翰九此前已抵達美國，正在如期同美方進行磋商。

當地時間7月7日，特朗普在社交媒體平台上發布了致日本首相石破茂、韓國總統李在明的信件，宣布美國將自2025年8月1日起對所有日本和韓國輸美產品徵收25%的關稅。

此後，韓國和美國的貿易談判一直沒有取得進展，韓國希望美國能夠完全豁免或減少對韓國的「對等關稅」以及對鋼鐵和汽車等特定行業的關稅，但雙方在農業和畜牧業領域存在很大分歧。

隨着日本與美國本周達成協議，韓國面臨的壓力加劇。

美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）周二（22日）表示，在與美國達成貿易協議後，日本將支付15%的關稅。（網頁截圖）

特朗普22日晚間在社交媒體上宣布，美國與日本達成一項「規模龐大的協議」，日本將向美國投資5500億美元（約4.3萬億港元），並向美國支付15%的關稅。

這一消息立即引起韓國政府的關注，韓國尋求在8月1日期限前與美國達成貿易協議。

呂翰九已於22日抵達美國，金正官也在次日乘坐飛機前往美國，計劃與美國商務部長盧特尼克（Howard Lutnick）、能源部長賴特（Chris Wright）等高級官員會面。

知情人士透露，韓國政府已決定不再將開放大米和牛肉市場作為談判籌碼，而是考慮將擴大能源作物進口作為談判的籌碼。

金正官在出發前表示，關稅談判結果可能產生重大經濟影響，韓國政府將充分考慮國內相關產業的敏感性，作出應對措施，「我們將全力以赴，爭取實現共贏的成果，使韓國和美國在工業和能源領域的合作提升到一個新的水平。」

2025年6月13日，韓國總統李在明就着關稅戰影響，在首爾總統府接見商界領袖。（Reuters）

在分析人士看來，美國與日本達成的協議將成為韓國談判的基準。韓國大邱大學經濟學教授金良姬表示：「韓國將很難接受與日本有重大差異的協議。」韓華投資證券分析師金成來（Kim Sung-rae，音）指出：「投資者把日美交易視為韓國交易的基準，這將給韓國談判代表帶來壓力，要求他們達成類似或更好的協議。」

但韓國西江大學管理學教授金永進（Kim Yong-jin，音）認為，韓國很難獲得比日本更低的關稅稅率，如果韓國想要達成類似的貿易協議，需要進口更多美國農產品和能源並增加對美投資。

本文獲《觀察者網》授權轉載

