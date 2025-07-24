中歐發表應對氣候變化聯合聲明：加強雙邊合作　共謀綠色低碳轉型

撰文：藺思含
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紀念中歐建交50周年的中歐峰會7月24日於北京召開，中歐領導人在會後發表聯合聲明。以下為聲明完整內容：

中歐領導人關於應對氣候變化的聯合聲明

——《巴黎協定》達成10周年後的前進方向

值此中歐建交50周年和《巴黎協定》達成10周年之際，中國和歐盟領導人：

重申在當前變亂交織的國際形勢下，世界各國尤其是主要經濟體保持政策連續性與穩定性、加大應對氣候變化努力至關重要。

認為中歐加強應對氣候變化合作，關乎雙方人民福祉，對維護多邊主義、推進全球氣候治理具有特殊重要意義。

強調《聯合國氣候變化框架公約》和《巴黎協定》是國際氣候合作的基本遵循，各方應堅持共同但有區別的責任和各自能力原則，考慮不同國情，全面、善意、有效地落實《聯合國氣候變化框架公約》和《巴黎協定》。

認為中歐綠色夥伴關係是中歐夥伴關係的重要組成部分，綠色是中歐合作鮮明底色，雙方在綠色轉型領域有堅實的合作基礎和廣闊的合作空間。

雙方同意共同發揮引領作用，在推進可持續發展和消除貧困的同時推動全球公正轉型，致力於：

1.維護《聯合國氣候變化框架公約》和《巴黎協定》的核心地位，全面準確落實其目標及原則。

2.強化務實行動，以系統政策體系和紮實行動舉措，把各自氣候目標轉化為切實成果。

3.與各方一道，支持巴西成功舉辦《聯合國氣候變化框架公約》第三十次締約方大會（COP30），推動大會取得富有雄心、公平、平衡和包容的成果。

4.加快全球可再生能源部署，促進優質綠色技術和產品的流動，使包括發展中國家在內的各國都能用得上、用得起、用得好。

5.加強適應氣候變化的努力與支持，以推動從地方到全球各層面加快開展大規模行動。

6.在《聯合國氣候變化框架公約》第三十次締約方大會（COP30）前提交2035年國家自主貢獻（NDCs）。雙方國家自主貢獻將覆蓋全經濟範圍，包括所有溫室氣體，並符合《巴黎協定》長期氣溫目標。

7.加強在能源轉型、氣候適應、甲烷排放管控、碳市場、綠色低碳技術等領域雙邊合作，協力推動各自綠色低碳轉型進程。

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