中歐峰會｜習近平提出3點主張：當前歐洲面臨挑戰非來自中國

紀念中歐建交50周年的中歐峰會7月24日於北京召開。中國國家主席習近平在北京人民大會堂會見歐洲理事會主席科斯塔（António Costa ）、歐盟委員會主席馮德萊恩（Ursula von der Leyen）。習近平談到如果用西方走過的路來衡量中國，對中國的認知就會失之偏頗，他指當前歐洲面臨的挑戰不是來自中國。



根據中國外交部指，習近平指出中歐建交50年來，交流合作成果豐碩，既成就彼此又惠及世界，其中的重要經驗和啟示就是相互尊重、求同存異、開放合作、互利共贏，這也是中歐關係未來發展應該堅持的重要原則和努力方向。

中國國家主席習近平7月24日在北京人民大會堂，會見了歐洲理事會主席科斯塔（António Costa）、歐盟委員會主席馮德萊恩（Ursula von der Leyen），與二人握手。（毛寧x貼文,@SpoxCHN_MaoNing)

他稱今年是中歐建交50周年和聯合國成立80周年，中歐關係又站在一個關鍵歷史節點，中歐都是主張多邊主義、倡導開放合作的建設力量，國際形勢越是嚴峻複雜，中歐就越要加強溝通、增進互信、加深合作。

他指面對加速演進的世界百年變局和變亂交織的國際形勢，中歐領導人應再次展現遠見和擔當，作出符合人民期待、經得起歷史檢驗的戰略抉擇，牢牢把握中歐關係發展的正確方向，努力開辟中歐關係更加光明的下一個50年，為世界提供更多穩定性和確定性。

中歐峰會：2025年7月24日，歐盟理事會主席科斯塔在中國北京人民大會堂舉行的第25屆歐盟-中國峰會開幕式上致詞。（Reuters）

習近平就中歐關係未來發展提出三點主張：

一是堅持相互尊重，鞏固夥伴關係定位。中國是熱愛和平的國家，主張和諧、包容、合作、共贏。如果用西方走過的路來衡量中國，對中國的認知就會失之偏頗。中歐歷史文化、道路制度、發展階段的確不同，但這種差異過去沒有成為中歐建交和關係發展的障礙，今後也不應該阻礙雙方關係發展。當前歐洲面臨的挑戰不是來自中國。中歐之間沒有根本利害沖突和地緣政治矛盾，合作大於競爭、共識多於分歧的基本面和主基調沒有變。中方始終從戰略高度和長遠角度看待和發展中歐關係，將歐洲視為多極世界中的重要一極，一貫支持歐洲一體化和歐盟戰略自主。希望歐方也能尊重中國人民選擇的道路和制度，尊重中國的核心利益和重大關切，支持中國發展繁榮。中歐關係不針對、不依附、也不受制於第三方。雙方要深化戰略溝通，增進理解和互信，樹立正確的相互認知。

2025年7月24日，中國國家主席習近平在北京人民大會堂舉行的第二十五屆歐盟-中國領導人會晤開幕式上，聽取歐洲理事會主席科斯塔（António Costa）的講話。歐盟委員會主席烏馮德萊恩（Ursula von der Leyen）、歐盟外交與安全政策高級代表兼歐盟委員會副主席卡拉斯（Kaja Kallas）出席了開幕式。（Reuters）

二是堅持開放合作，妥善處理分歧摩擦。歷史和現實證明，相互依賴不是風險，利益交融不是威脅，提升競爭力不能靠「築墻設壘」，「脫鉤斷鏈」只會孤立自己。「降依賴」不能減合作。中歐經貿關係的本質是優勢互補、互利共贏，應該也完全能夠在發展中實現動態平衡。

他指中國高質量發展、高水平對外開放將為中歐合作提供新機遇、拓展新空間。中歐要加深綠色和數字夥伴關係，促進相互投資合作。希望歐方保持貿易和投資市場開放，克制使用限制性的經貿工具，為中國企業赴歐投資興業提供良好營商環境。

三是踐行多邊主義，維護國際規則秩序。面對戰爭與和平、競爭與合作、封閉與開放的重大選擇，多邊主義、團結合作才是正確答案。中歐要共同維護第二次世界大戰結束後建立起來的國際規則和國際秩序，與時俱進推動構建更加公正合理的全球治理體系，攜手應對氣候變化等全球性挑戰，讓多邊主義的火炬照亮人類前行之路。中歐要支持通過政治手段和平解決國際爭端。

他指中方一貫從事情本身的是非曲直出發，主張勸和促談，倡導標本兼治。中方願同歐方加強協調，推動今年聯合國氣候變化貝倫大會取得成功，為應對氣候變化和全球綠色轉型作出更大貢獻。中方也願同歐方開展人工智能領域政策溝通和務實合作，共同推動平等有序的世界多極化、普惠包容的經濟全球化。

中歐峰會後，馮德萊恩2025年7月24日在北京會見傳媒（Reuters）

歐方表示，習近平主席有關歐中關係的三點主張至關重要。建交50年來，歐中在廣泛領域開展合作，規模和深度不斷拓展，成為彼此重要合作和貿易夥伴，助力各自經濟繁榮和人民福祉提升。中國已成為製造業和科技大國，讓數億人脫貧，中國的發展令全球震撼，給世界重要啟示，歐方相信並支持中國取得更大發展。

歐方稱歐盟和中國都是世界上的重要力量，歐中關係對雙方和世界都極為重要。歐方致力於深化歐中關係，建設性地處理分歧，推動雙方合作在平衡、對等、互惠基礎上持續取得更多積極成果。歐方不尋求與中國「脫鉤斷鏈」，歡迎中國企業到歐洲投資興業。面對動蕩不安、充滿不確定性的世界，歐中要擔負責任，共同堅持多邊主義，維護聯合國憲章宗旨和原則，攜手應對氣候變化等全球挑戰，推動解決地區熱點問題，維護世界和平穩定。歐方期待同中方一道，續寫歐中關係下一個50年更加精彩的篇章。