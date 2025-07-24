特朗普關稅大限將至　韓聯社：韓國擬以千億美元投資計劃換取減免

在日本政府7月22日與美國政府達成貿易協議後，美方對日關稅稅率將由25%減至15%。鑑於日方承諾設立規模5500億美元（約43175億港元）的基金用於對美直接投資，以此換取關稅稅率下調。韓聯社24日（週四）報道，韓國政府有意仿效日方的作法，計劃將規模超過1000億美元（約7850億港元）的韓企對美投資計劃當作貿易談判籌碼，而投資金額亦可能進一步增加。



據報道，韓國政府貿易談判代表團原計劃於25日（週五）的韓美「2+2」會面中提出上述韓企投資美國計劃，但貿易談判因美國財長貝森特（Scott Bessent）臨時出現日程變更而取消。

2025年7月22日，美國華盛頓，美國財長貝森特（Scott Bessent）在白宮橢圓形辦公室，出席特朗普總統（Donald Trump）與菲律賓總統小馬可斯（Ferdinand Marcos Jr.）的會晤。（Reuters）

報道指，在關稅談判之前，政府與國內三星、SK、現代汽車、LG等四大集團在內的多間企業接觸，收集各方對美的投資計劃。

現時，這些企業承諾的投資金額高達1000多億美元。有見這筆金額僅包含企業自主設定的投資計劃，若政府加入運用政策性融資手段，投資金額可能會進一步提高。

2025年7月23日，圖為美國總統特朗普（Donald Trump）和韓國國旗的插圖。（Reuters）

在日本政府透過承諾設立規模5500億美元（約43175億港元）的基金用於對美直接投資，以換取關稅稅率從25%下調至15%。據報道，韓國政府亦考慮設立類似的投資基金方案，還可能通過進出口銀行、產業銀行、貿易保險公社、韓國投資公社等機構參與融資方案。