特朗普關稅大限將至 韓聯社：韓國擬以千億美元投資計劃換取減免
撰文：王海
出版：更新：
在日本政府7月22日與美國政府達成貿易協議後，美方對日關稅稅率將由25%減至15%。鑑於日方承諾設立規模5500億美元（約43175億港元）的基金用於對美直接投資，以此換取關稅稅率下調。韓聯社24日（週四）報道，韓國政府有意仿效日方的作法，計劃將規模超過1000億美元（約7850億港元）的韓企對美投資計劃當作貿易談判籌碼，而投資金額亦可能進一步增加。
據報道，韓國政府貿易談判代表團原計劃於25日（週五）的韓美「2+2」會面中提出上述韓企投資美國計劃，但貿易談判因美國財長貝森特（Scott Bessent）臨時出現日程變更而取消。
報道指，在關稅談判之前，政府與國內三星、SK、現代汽車、LG等四大集團在內的多間企業接觸，收集各方對美的投資計劃。
現時，這些企業承諾的投資金額高達1000多億美元。有見這筆金額僅包含企業自主設定的投資計劃，若政府加入運用政策性融資手段，投資金額可能會進一步提高。
在日本政府透過承諾設立規模5500億美元（約43175億港元）的基金用於對美直接投資，以換取關稅稅率從25%下調至15%。據報道，韓國政府亦考慮設立類似的投資基金方案，還可能通過進出口銀行、產業銀行、貿易保險公社、韓國投資公社等機構參與融資方案。
美國臨時推遲美韓經貿磋商 韓國財長抵機場啟程前才獲知不只撤銷碩士學位 韓國前第一夫人金建希博士學位也不保韓國新財長具潤哲：韓美7.25進行「2+2」關稅談判韓國傳容許民眾朝鮮自由行 統一部：正研究多項改善朝韓關係措施