美國傳奇摔角手Hulk Hogan逝世 據報在家中心臟驟停送院不治
撰文：洪怡霖
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世界摔角娛樂（World Wrestling Entertainment，WWE）周四（24日）表示，美國傳奇摔角手Hulk Hogan逝世，終年71歲。
WWE在X上稱：「WWE沉痛獲悉名人堂成員Hulk Hogan去世，作為流行文化中最具知名度的人物之一，Hogan在20世紀80年代幫助WWE贏得全球認可。WWE向Hogan的家人、朋友和粉絲們致以沉痛哀悼。」
這名漂白金髮、古銅膚色的摔角巨人在1980年代成為職業摔角的代表人物，他曾結婚3次，有2個孩子。他和第一任妻子Linda以及孩子們曾共同出演2005至2007年的真人騷節目《Hogan Knows Best》。
根據TMZ，周四早上，醫護人員被派往Hulk Hogan位於佛羅里達州克利爾沃特的家中。報道引述接線員稱，這是因為他「心臟驟停」。報道指，他被送往醫院後宣告不治。
現在說起職業摔角，一般人或許都會立即想起成為了荷里活電影巨星的前職業摔角手The Rock。但在The Rock之前，在80到90年代，曾經有一位世界知名，讓職業摔角在北美成為主流媒體的傳奇職業摔角手，他就是原名Terry Eugene Bollea的Hulk Hogan。Hulk Hogan不但是當時其中一位家傳戶曉的職業摔角手，更是讓職業摔角成功成為主流媒體的重要功臣之一。
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