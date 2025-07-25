美國傳奇摔角手Hulk Hogan逝世　據報在家中心臟驟停送院不治

世界摔角娛樂（World Wrestling Entertainment，WWE）周四（24日）表示，美國傳奇摔角手Hulk Hogan逝世，終年71歲。



WWE在X上稱：「WWE沉痛獲悉名人堂成員Hulk Hogan去世，作為流行文化中最具知名度的人物之一，Hogan在20世紀80年代幫助WWE贏得全球認可。WWE向Hogan的家人、朋友和粉絲們致以沉痛哀悼。」

這名漂白金髮、古銅膚色的摔角巨人在1980年代成為職業摔角的代表人物，他曾結婚3次，有2個孩子。他和第一任妻子Linda以及孩子們曾共同出演2005至2007年的真人騷節目《Hogan Knows Best》。

2024年10月27日美國大選期間，傳奇摔角手Hulk Hogan在紐約舉行的特朗普 (Donald Trump) 集會上發表講話。（Reurers）

根據TMZ，周四早上，醫護人員被派往Hulk Hogan位於佛羅里達州克利爾沃特的家中。報道引述接線員稱，這是因為他「心臟驟停」。報道指，他被送往醫院後宣告不治。

Hulk Hogan當年可以説是職業摔角中的萬人迷。圖片來源：WWE

Hulk Hogan與摔角迷互動的招牌動作之一。圖片來源：Getty Images

Hulk Hogan的招牌動作之一 - 撕衫。圖片來源：Getty Images

Hulk Hogan的招牌動作之三 - 示意摔角迷打氣。圖片來源：Getty Images

Hulk Hogan的招牌動作之二 - 秀肌肉。圖片來源：Getty Images

Hulk Hogan擅長與觀衆互動。圖片來源：Getty Images

Hulk Hogan。圖片來源：Getty Images

現在說起職業摔角，一般人或許都會立即想起成為了荷里活電影巨星的前職業摔角手The Rock。但在The Rock之前，在80到90年代，曾經有一位世界知名，讓職業摔角在北美成為主流媒體的傳奇職業摔角手，他就是原名Terry Eugene Bollea的Hulk Hogan。Hulk Hogan不但是當時其中一位家傳戶曉的職業摔角手，更是讓職業摔角成功成為主流媒體的重要功臣之一。