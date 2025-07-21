曾參與諾曼第登陸　TikTok 網紅「傑克爺爺」逝世　享壽102歲

曾參與第二次世界大戰諾曼第登陸的美國老兵拉森（Jake Larson）逝世，享壽102歲。這位晚年透過分享昔日戰場上的故事，成為了擁有逾百萬粉絲的網紅，近年他在網上以「傑克爺爺」（Papa Jake）的名稱而為人熟悉。其孫女麥卡拉（McKaela Larson）在TikTok上表示，拉森於7月17日去世，但「走得很安詳，直到臨終前還在開玩笑」。



拉森於1922年12月20日出生在明尼蘇達州奧瓦通納市（Owatonna），1938年加入國民警衛隊（National Guard）。1942年，他被派駐北愛爾蘭，並在諾曼第登陸行動中擔任作戰士官，負責制定行動規劃。1944年6月6日諾曼第登陸（D-Day）行動，他是近16萬盟軍士兵其中一員，在法國北部海灘襲擊了納粹德國軍隊，為結束二戰作出了貢獻。

美國老兵拉森（Jake Larson）熱衷於社交媒體，在TikTok上擁有120萬粉絲，經常分享故事紀念二戰和陣亡的戰友。(網上截圖)

晚年，他熱衷於社交媒體，在TikTok上擁有120萬粉絲，經常分享故事紀念二戰和陣亡的戰友。上月，他與英裔伊朗記者阿曼普爾（Christiane Amanpour）共同獲得了艾美獎，以紀念去年諾曼第登陸80週年。

據美聯社報導，拉森總是能很快地對陌生人送上微笑，而且不吝於給人擁抱的這位生動的演說家，讓老老少少為之著迷。

美國老兵拉森（Jake Larson），晚年透過分享昔日戰場上的故事，近年以「傑克爺爺」（Papa Jake）的名稱而為人熟悉。(ig:@storytimewithpapajake)

拉森辭世的消息傳出後，其「傑克爺爺說故事時間」（Story Time with Papa Jake）TikTok帳號迅速湧入來自全美各地的致敬留言表達哀思。

麥卡拉向外界請求給予家人隱私，但她表示仍將「繼續分享爺爺拉森的故事，讓他的記憶永存」。