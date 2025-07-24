Friends｜向Matthew Perry非法提供K仔致死　醫生認罪最高囚40年

在經典美劇《老友記》（Friends，又譯六人行）飾演錢德・賓（Chandler Bing，或譯錢德勒）的Matthew Perry（又譯馬修派瑞、馬修·派里）2023年在家中浴缸溺斃，終年54歲。美國洛杉磯地方檢察官去年8月公布，有5人因涉及Matthew Perry的死亡被起訴。其中，被告之一的加州醫生普拉森西亞（Salvador Plasencia，暫譯），於7月23日承認4項非法分銷處方麻醉藥、亦即俗稱K仔的氯胺酮罪名，檢方指他最高可被判40年監禁。



圖為2025年7月23日，美國加州醫生普拉森西亞（Salvador Plasencia，暫譯）承認非法向Matthew Perry提供氯胺酮，在認罪後離開洛杉磯聯邦法院。（Reuters）

圖為2025年7月23日，美國加州醫生普拉森西亞（Salvador Plasencia，暫譯）承認非法向Matthew Perry提供氯胺酮，在認罪後離開洛杉磯聯邦法院。（Reuters）

根據與檢方達成的認罪協議，內容披露在Matthew Perry去世前的幾星期內，普拉森西亞曾在Matthew Perry的住宅，以及在一個停車場為對方注射氯胺酮，且承認此舉並非出於正當的醫療目的。

普拉森西亞經營一家緊急護理診所，從加州聖迭戈（San Diego）的另一位醫生Mark Chavez處取得氯胺酮。根據法庭文件，普拉森西亞曾給查韋斯發短信，談到Matthew Perry的情況，稱：「我想知道這個白痴會（為毒品）付多少錢。」

Mark Chavez處和另外兩名同案被告已認罪，當中暫無人被判刑。

《老友記》於1994年在美國NBC首播，David Crane及Marta Kauffman監製，故事圍繞（Rachel）Jennifer Aniston、（Monica）Courteney Cox、（Pheobe）Lisa Kudrow、（Joey）Matt LeBlanc、（Chandler）Matthew Perry及（Ross）David Schwimmer的同居（隔離屋）生活軼事，一做10季，被奉為「喜劇界之神劇」（劇照）

至於第五名有「氯胺酮女王」（ketamine queen）稱號，為毒販Jasveen Sangha。她堅拒認罪，定於8月受審。

Matthew Perry曾公開承認，自己數十年來一直濫用藥物，包括在拍攝《老友記》期間那些年份。

路透社報道，根據初步驗屍結果顯示，Matthew Perry的死亡是受到氯胺酮「急性影響」，再加上其他因素，導致他失去知覺在浴缸溺亡。其體內含有危險高濃度的氯胺酮，這是一種具有致幻特性的短效麻醉劑。一般情況下，大量氯胺酮用於手術的全身麻醉，需由專業人員監測。