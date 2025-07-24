Friends｜向Matthew Perry非法提供K仔致死 醫生認罪最高囚40年
撰文：蕭通
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在經典美劇《老友記》（Friends，又譯六人行）飾演錢德・賓（Chandler Bing，或譯錢德勒）的Matthew Perry（又譯馬修派瑞、馬修·派里）2023年在家中浴缸溺斃，終年54歲。美國洛杉磯地方檢察官去年8月公布，有5人因涉及Matthew Perry的死亡被起訴。其中，被告之一的加州醫生普拉森西亞（Salvador Plasencia，暫譯），於7月23日承認4項非法分銷處方麻醉藥、亦即俗稱K仔的氯胺酮罪名，檢方指他最高可被判40年監禁。
根據與檢方達成的認罪協議，內容披露在Matthew Perry去世前的幾星期內，普拉森西亞曾在Matthew Perry的住宅，以及在一個停車場為對方注射氯胺酮，且承認此舉並非出於正當的醫療目的。
普拉森西亞經營一家緊急護理診所，從加州聖迭戈（San Diego）的另一位醫生Mark Chavez處取得氯胺酮。根據法庭文件，普拉森西亞曾給查韋斯發短信，談到Matthew Perry的情況，稱：「我想知道這個白痴會（為毒品）付多少錢。」
Mark Chavez處和另外兩名同案被告已認罪，當中暫無人被判刑。
至於第五名有「氯胺酮女王」（ketamine queen）稱號，為毒販Jasveen Sangha。她堅拒認罪，定於8月受審。
Matthew Perry曾公開承認，自己數十年來一直濫用藥物，包括在拍攝《老友記》期間那些年份。
路透社報道，根據初步驗屍結果顯示，Matthew Perry的死亡是受到氯胺酮「急性影響」，再加上其他因素，導致他失去知覺在浴缸溺亡。其體內含有危險高濃度的氯胺酮，這是一種具有致幻特性的短效麻醉劑。一般情況下，大量氯胺酮用於手術的全身麻醉，需由專業人員監測。
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