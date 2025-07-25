英國工黨前黨魁郝爾彬宣布組建新政黨　走左翼路線促社會再分配

英國工黨前領袖郝爾彬（Jeremy Corbyn）7月24日在社交平台宣布，將與前工黨議員Zarah Sultana成立一個走左翼路線的新政黨——「你的黨（Your Party）」，主張通過大規模財富和權力再分配，化解英國當前的社會危機，預料新政黨將在今秋正式成立。



郝爾彬在發布的建黨聯合聲明中指出，英國內部存在不公，強調英國身為全球第六大經濟體，但卻有450萬兒童生活在貧困中；普通人承擔高漲的生活賬單，而大型企業卻賺得盆滿缽滿；政府聲稱沒有錢幫助窮人，卻花費數以十億計英鎊用於戰爭。

聲明還批評有人分裂民眾，轉移公眾注意力將這些問題歸咎於非法移民或難民，認為這實際上是經濟體制出現問題，呼籲大規模重新分配財富和權力，並稱會繼續要求停止向以色列出售所有武器，還承諾建立「自由獨立的巴勒斯坦」。

Sultana當日指，目前還未正式確定黨派名稱，強調「你的黨（Your Party）」只是一個臨時性名稱。

郝爾彬現年76歲，2015年至2020年擔任工黨黨魁，後因被指控「反猶主義」而被暫停黨籍，隨後現任首相施紀賢（Keir Starmer，又譯施凱爾或斯塔默）在當時因此接替黨魁一職。他在去年7月英國大選中以無黨籍候選人身份再度當選下院議員。