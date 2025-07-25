美國據報允許委內瑞拉制有限度開採石油　雪佛龍可望恢復營運

路透社7月25日引述消息人士指，美國準備向今年2月受到制裁的委內瑞拉國營石油公司PDVSA的商業合作夥伴頒發新授權，以允許他們在委內瑞拉進行有限營運，並進行石油交換業務，據報美國能源公司雪佛龍（Chevron）是首批獲得新授權的公司。



美國在2019年來對委內瑞拉實施制裁，倘有公司獲得新授權個案，將因此引發更多授權，如果華府批准雪佛龍在該國開採，PDVSA 的歐洲合作夥伴也可望獲得授權，這與華府在2月的制裁政策相悖，被認為是華府對委內瑞拉能源產業政策的新轉變。

報道指，為了確保營運的連續性，華府可能允許能源公司向油田承包商付款並進行必要的進口，而部份進口石油可能會依照之前的許可授權，交換成委內瑞拉石油。有美國國務院官員指，新舉措不會允許委內瑞拉總統馬杜羅（Nicolás Maduro）旗下政府因石油業務獲利。

馬杜羅在周四晚對雪佛龍有望獲得新授權進入委內瑞拉營運表示歡迎，強調已成立工作組幫助雪佛龍重新在委內瑞拉營商。

圖為2017年11月16日，委內瑞拉國營石油公司PDVSA的一家加油站。（Reuters）

馬杜羅在去年選舉中被指控選舉舞弊，因此引來國際反對，美國與歐洲宣布對委內瑞拉進行制裁，美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）領導下的政府還在今年5月撤銷雪佛龍運輸委內瑞拉石油的授權。