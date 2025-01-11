委內瑞拉總統馬杜羅宣誓就職　歐美實施新制裁

委內瑞拉連任總統馬杜羅（Nicolás Maduro）在全國代表大會上宣誓就職，開啟其第三個六年總統任期，無視國際社會對他選舉舞弊和鎮壓等指控。



新華社報道，馬杜羅1月10日在全國代表大會主席羅德里格斯的見證下，向委內瑞拉人民和憲法宣誓。他說，自己將履行憲法賦予的一切職責，開啟「和平、繁榮和民主」的新任期。

法媒報道，只有兩位知名地區領導人，即古巴總統迪亞斯卡內爾（Miguel Díaz-Canel）和尼加拉瓜前游擊隊員奧爾特加（Daniel Ortega）參加了他的就職典禮。俄羅斯總統普京（Vladimir Putin，又譯普丁或浦亭）向他表示祝賀。傳統的左翼盟友，包括巴西總統盧拉（Lula da Silva），都刻意避開了就職典禮。

委內瑞拉總統馬杜羅1月10日宣誓連任。（Marcelo Garcia/Miraflores Palace/Handout via REUTERS）

反對派說，7月份的選舉結果顯示，其候選人、75歲的岡薩雷斯（Gonzalez Urrutia）獲得了明顯勝利，由於馬杜羅鎮壓異見人士，岡薩雷斯於9月間流亡西班牙。他1月10日在多米尼加共和國首都聖多明各發表演講時說，他回國的時機未到。

馬杜羅宣誓就職前夕，數以千計的民眾上街抗議。法國總統馬克龍（Emmanuel Macron）和巴西總統盧拉進行電話會談後，敦促馬杜羅重啟與反對派談判，法國總統府的聲明說「所有因見解或政治活動而被拘留的人必須立即釋放」。

英國和美國對馬杜羅政權實施一系列制裁，美國國務卿布林肯（Antony Blinken）抨擊馬杜羅就職典禮「不合法」。

路透社報道，即將離任的拜登政府增加了對馬杜羅落網的懸賞，將提供線索導致馬杜羅因販毒罪被逮捕或定罪的懸賞金額從之前的1500萬美元提高到2500萬美元。

馬杜羅在一片爭議聲中展開第三屆任期。圖為他在2025年1月10日出席就職典禮。Venezuela's President Nicolas Maduro gestures to supporters beside his wife Cilia Flores after he was sworn in for a third six-year term, in Caracas, Venezuela January 10, 2025. （REUTERS）

針對委內瑞拉內政部長卡貝洛（Diosdado Cabello）和國防部長帕德里諾（Vladimir Padrino）的懸賞分別為2500萬美元和1500萬美元，美國也對國家石油公司 PDVSA負責人奧布雷貢（Hector Obregon）在內的其他八名委內瑞拉官員實施了新的制裁。

2020年，美國以毒品和腐敗等罪名起訴了馬杜羅等人。馬杜羅否認了這些指控。

在美國宣布新舉措的同時，英國和歐洲聯盟也擴大對委內瑞拉的制裁，分別針對國家選舉委員會、司法部門和安全部隊成員在內的15名官員，加拿大也針對14名現任和前任官員實施制裁。

歐洲理事會星期五就此發的公告稱，鑑於委內瑞拉局勢，歐盟決定將針對委內瑞拉的制裁延長一年，至2026年1月10日為止。

2017年11月，歐盟開始對委內瑞拉實施個人制裁和武器禁運。歐盟統計顯示，計入追加的制裁對象，歐盟制裁委內瑞拉的個人增加至69個，制裁舉措包括凍結他們在歐盟司法管轄範圍內的財產，禁止他們入境，禁止歐盟成員公民和實體向他們提供資金。

中國新聞社引述公告稱，歐盟本輪制裁與去年7月舉行的委內瑞拉總統選舉及後續事態有關，認為委內瑞拉民主和法治對話缺乏進展，人權狀況嚴峻。

2023年11月，在委內瑞拉政府和反對派就2024年總統選舉達成協議後，歐盟一度放鬆對委內瑞拉的制裁規模，將制裁期限由一年減為半年，但制裁措施保持不變。

委內瑞拉2024年7月28日舉行總統選舉，委內瑞拉國家選舉委員會於次日凌晨宣布，馬杜羅再次當選總統。委內瑞拉最高法院次月確認馬杜羅勝選。根據委內瑞拉憲法，總統任期為六年，馬杜羅此次任期為2025年至2031年。

本文獲《聯合早報》授權轉載

