委內瑞拉總統馬杜羅宣誓就職　歐美實施新制裁

委內瑞拉連任總統馬杜羅(Nicolás Maduro)在全國代表大會上宣誓就職,開啟其第三個六年總統任期,無視國際社會對他選舉舞弊和鎮壓等指控。



新華社報道,馬杜羅1月10日在全國代表大會主席羅德里格斯的見證下,向委內瑞拉人民和憲法宣誓。他說,自己將履行憲法賦予的一切職責,開啟「和平、繁榮和民主」的新任期。

法媒報道,只有兩位知名地區領導人,即古巴總統迪亞斯卡內爾(Miguel Díaz-Canel)和尼加拉瓜前游擊隊員奧爾特加(Daniel Ortega)參加了他的就職典禮。俄羅斯總統普京(Vladimir Putin,又譯普丁或浦亭)向他表示祝賀。傳統的左翼盟友,包括巴西總統盧拉(Lula da Silva),都刻意避開了就職典禮。

反對派說,7月份的選舉結果顯示,其候選人、75歲的岡薩雷斯(Gonzalez Urrutia)獲得了明顯勝利,由於馬杜羅鎮壓異見人士,岡薩雷斯於9月間流亡西班牙。他1月10日在多米尼加共和國首都聖多明各發表演講時說,他回國的時機未到。

馬杜羅宣誓就職前夕,數以千計的民眾上街抗議。法國總統馬克龍(Emmanuel Macron)和巴西總統盧拉進行電話會談後,敦促馬杜羅重啟與反對派談判,法國總統府的聲明說「所有因見解或政治活動而被拘留的人必須立即釋放」。

英國和美國對馬杜羅政權實施一系列制裁,美國國務卿布林肯(Antony Blinken)抨擊馬杜羅就職典禮「不合法」。

路透社報道,即將離任的拜登政府增加了對馬杜羅落網的懸賞,將提供線索導致馬杜羅因販毒罪被逮捕或定罪的懸賞金額從之前的1500萬美元提高到2500萬美元。

馬杜羅在一片爭議聲中展開第三屆任期。圖為他在2025年1月10日出席就職典禮。Venezuela's President Nicolas Maduro gestures to supporters beside his wife Cilia Flores after he was sworn in for a third six-year term, in Caracas, Venezuela January 10, 2025. (REUTERS)