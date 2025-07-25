《衰仔樂園》新一集嘲諷特朗普「與撒旦同床」　白宮斥：四流節目

美國動畫《衰仔樂園》（South Park，又譯南方公園或南方四賤客）近期在其第27季首播節目中多次拿總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）開玩笑，包括描繪特朗普赤裸與撒旦（Satan）同床的畫面。節目播出後，白宮抨擊《衰仔樂園》為四流劇集。



美媒報道，白宮發言人羅傑斯（Taylor Rogers）說：「超過20年來，這個節目可有可無，只靠着一些毫無新意的點子，拼命博取觀眾的注意力。」

「特朗普總統在僅僅6個月內，兌現的承諾比我國歷史上任何一位總統都多，一部四流節目（fourth-rate show）無法撼動總統特朗普的連勝。」

在聖地牙哥動漫展（San Diego Comic-Con International）的一場座談會上，當被問及劇集諷刺特朗普一事，《衰仔樂園》聯合創作者帕克（Trey Parker）裝作嚴肅地回答：「我們非常抱歉。」