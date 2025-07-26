美國無家者人數創新高　特朗普簽行政命令促進治療中心進行收容

美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）7月24日簽署行政命令，指示司法部長邦迪（Pam Bondi）尋求推翻聯邦和州的司法先例，並終止限制地方和州政府將無家者（Homeless）從街頭和營地轉移到治療中心的能力的同意令。命令指出，前總統拜登（Joe Biden）任期最後一年，美國單晚露宿街頭人數達27.4萬，創歷史新高。



白宮：特朗普下令驅趕無家者

美媒報道，該命令使司法部更容易地將無家者趕出街頭，還指示重新分配聯邦資源，以便將受影響的無家者轉移到治療中心和戒毒機構。

命令還指示各部門加快向各州和市政府提供聯邦資金，以打擊「公開非法吸毒、城市露營和閒逛、城市非法佔屋，並追踪性犯罪者的位置」。

在美國俄勒岡州格蘭茨帕斯對無家者營地進行清場行場，一名無家者騎着單車將物品轉移到另一個營地，以避免警察罰單。 （REUTERS）

6月，美國最高法院裁定俄勒岡州格蘭茨帕斯市（Grants Pass）可對露宿街頭的無家者進行逮捕和開罰單。法官們駁回了此類「反露營」法令違反憲法禁止「殘酷且不尋常」懲罰的論點。

美國住房和城市發展部（HUD）表示，由於經濟適用房短缺、尋求庇護的移民數量增加以及自然災害，2024年美國的無家者數量超過77萬，按年增18%，創史上最高水平。

美國俄勒岡州格蘭茨帕斯一群名為「公園觀察」的居民抗議大量無家者在公園紥營露宿，舉着「公園是給小孩的」標語。（Reuters）

美國「國家無家者法律中心 」（NHLC）在一份聲明中譴責特朗普新命令，稱其將加強警察和機構執法手段，使無家可歸問題更嚴重：「最安全的社區是那些擁有最多住房和資源的社區，而不是那些將貧窮或疾病視為犯罪的社區。強制治療是不道德、無效且非法的。」