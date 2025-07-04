美國波音737客機襟翼脫落險中民居　達美航空實：着陸後才發現

美國聯邦航空管理局（FAA）表示，達美航空（Delta Air Lines）一架波音737客機7月1日晚上降落在北卡羅來納州羅利—達拉姆國際機場（Raleigh–Durham Airport）後，在羅利市（Raleigh）一戶民居的車道上發現了一塊掉落的飛機襟翼。達美航空已向美媒證實，飛機着陸後才發現左邊機翼的後襟翼部件沒有安裝到位。



霍士新聞引述達美航空公司證實，事件發生在周三凌晨1時15分。涉事波音737-900ER客機當時正從亞特蘭大飛往羅利—達勒姆機場，機上載有6名機組人員和109名乘客。客機在降落前有部件脫落，事件中無人受傷。

當地警方周三上午8時30分左右接到報案，有民眾發現一個飛機殘骸掉落在民居車道上，並阻擋了道路，警方前往現場後將事件通知給FAA人員協助調查。

FAA周三在一份聲明中表示：「達美航空已告知美國聯邦航空管理局，１日晚上， 編號DL3247航班安全降落在羅利—達勒姆國際機場後，經檢查發現部分襟翼缺失。FAA已確認在羅利的車道上發現的部件來自該客機，目前正在進行調查。」

達美航空公司發言人表示：「飛機安全着陸後，我們發現左機翼後緣襟翼有一部分脫落。達美航空將全力支持打撈工作，並將配合調查，因為沒有什麼比安全更重要。」