伊朗東南部一司法機構大樓遭武裝份子襲擊　最少9死22傷

伊朗傳媒7月26日報道，該國東南部錫斯坦-俾路支斯坦省（Sistan-Baluchestan）首府扎黑丹市（Zahedan）司法機構大樓遭一批武裝分子襲擊，當地國營傳媒指，至少9人喪生，22人傷。



路透社引述伊朗法爾斯通訊社（Fars）報道，該法院傳出槍聲及爆炸聲，並懷疑有自殺式炸彈襲擊。伊朗邁赫爾通訊社（Mehr News Agency）稱多人受傷送院，有目擊者向人權組織表示，行兇者衝入法官的房間，造成多名司法人員及保安傷亡。

該省司法首長向伊斯蘭共和國通訊社（IRNA）透露，死者包括一名嬰孩和60歲老婦，以及3名士兵及法院執法人員等，並提到襲擊者都身穿炸彈背心和帶有手榴彈，但未知對方有否引爆這些裝置。

遜尼派武裝組織正義軍（Jaish al Adl）已經承認責任，稱今次襲擊針對被指向俾路支民眾判處死刑及拆除房屋的法官和法院人員。該組織聲稱殺害至少30名司法及安全部隊人員，並證實3名成員與安全部隊的衝突中死亡。

錫斯坦-俾路支斯坦省鄰近巴基斯坦及阿富汗，當地有大批遜尼派俾路支人居住，惟他們長期控訴遭伊朗當局經濟邊緣化及政治排斥。該省曾多次爆發安全部隊與爭取更多權利和自治權的武裝份子衝突，而德黑蘭方面則指控後者獲外國政府支持，以及參與跨境走私和暴動。