澳洲與英國簽署新協議 加強未來50年AUKUS核潛艇合作
撰文：張涵語
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澳洲政府7月26日表示，已與英國簽署條約，以加強未來50年澳英美聯盟（AUKUS）核潛艇夥伴關係的合作。
路透社報道，澳洲副總理兼國防部長馬爾斯（Richard Marles）在聲明中表示，該雙邊條款是在與英國防大臣賀理安（John Healey）週六（26日）於澳洲吉朗市（Geelong）會面後簽署。
澳洲、英國和美國於2021年達成的AUKUS協議，旨在未來10年向澳洲提供核動力攻擊潛艇。聲明中寫道：「《吉朗條約》（The Geelong Treaty）將使我們在SSN-AUKUS核潛艇的設計、建造、運行、維護和處置方面實現全面合作。」
英國國防部本週表示，該條約將為澳英兩國的潛艦計劃提供支持，預料可在未來25年為英國帶來達200億英鎊（約2109億港元）的出口。
AUKUS是澳洲有史以來最大的國防項目，澳洲承諾在未來30年為該項目投入3,680億澳元（約1.9萬億港元），其中包括對美國生產基地的數十億美元的投資。
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