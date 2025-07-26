澳洲與英國簽署新協議　加強未來50年AUKUS核潛艇合作

澳洲政府7月26日表示，已與英國簽署條約，以加強未來50年澳英美聯盟（AUKUS）核潛艇夥伴關係的合作。



路透社報道，澳洲副總理兼國防部長馬爾斯（Richard Marles）在聲明中表示，該雙邊條款是在與英國防大臣賀理安（John Healey）週六（26日）於澳洲吉朗市（Geelong）會面後簽署。

2025年7月25日，澳洲悉尼，圖為澳洲總理阿爾巴尼斯與英國防長賀理安一行等人在悉尼出席防務外交會議。（Reuters）

澳洲、英國和美國於2021年達成的AUKUS協議，旨在未來10年向澳洲提供核動力攻擊潛艇。聲明中寫道：「《吉朗條約》（The Geelong Treaty）將使我們在SSN-AUKUS核潛艇的設計、建造、運行、維護和處置方面實現全面合作。」

英國國防部本週表示，該條約將為澳英兩國的潛艦計劃提供支持，預料可在未來25年為英國帶來達200億英鎊（約2109億港元）的出口。

AUKUS是澳洲有史以來最大的國防項目，澳洲承諾在未來30年為該項目投入3,680億澳元（約1.9萬億港元），其中包括對美國生產基地的數十億美元的投資。