憂新西蘭加入AUKUS　中國大使：將不可避免影響兩國關係

在27日播出的一檔訪談節目中，中國駐新西蘭大使王小龍對新西蘭加入澳英美聯盟（AUKUS）表示擔憂，指這「無可避免」將給兩國關係帶來負面後果。



澳、英、美三國2021年簽署協議成立該聯盟，旨在應對中國在印太日漸增加的影響力。王小龍在新西蘭深度訪談節目「30 with Guyon Espiner」上批評，AUKUS是「冷戰零和思維」的產物，認為AUKUS「將核材料從擁核國家轉移到無核國家」，為歷史上首次。他稱，一旦允許這種轉移，《核不擴散條約》的正當性可能受到挑戰，且「幾乎不可避免的導致更大的分歧、對抗，甚至衝突和戰爭」。

圖為2022年，王小龍大使出席中新建交50周年暨「漢語橋」新西蘭全國中學生中文大會並致辭。（中國駐新西蘭大使館）

AUKUS旗下包含「第一支柱」（Pillar I）與「第二支柱」兩個計劃，後者的重點是成員國之間共享量子計算和高超音速導彈等領域的軍事技術。北京形容該協議危險，警告可能導致區內軍備競賽。