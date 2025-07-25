澳洲英國加強AUKUS聯盟 擬簽署為期50年新潛艇協議
撰文：官祿倡
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澳洲總理阿爾巴尼斯（Anthony Albanese）7月24日在悉尼會晤英國國防大臣賀理安（John Healey）與外交大臣林德偉（David Lammy），雙方談論貿易與國防議題。澳洲與英國同屬澳英美聯盟（AUKUS），英國國防部在會後發聲明指，雙方將簽署一項事關建造潛艇的新條約，預料可在25年內為英國帶來超過400億美元的出口金額。
綜合路透社、澳洲廣播公司（Australian Broadcasting Corporation，ABC）報道，賀理安認為這項為期50年的潛艇建造協議不僅能加深雙邊的防務關係，還將為兩國帶來數萬個工作崗位，提振經濟。林德偉持相同看法，認為可通過維護印太戰略，並促進雙方經濟增長。
報道引述澳洲智庫洛伊國際政策研究院（Lowy Institute）成員格雷厄姆（Euan Graham）指，新條約展現英國執政工黨對澳英美聯盟堅定支持，令英國皇家海軍（Royal Navy）能夠因應澳洲建造的潛艇擴大海軍規模，「從7艘增加到12艘」。
他強調澳英美三邊安全協議（AUKUS）推動的核動力攻擊潛艦計劃下的第一艘核潛艇最快也要12年才能完工，看好新條約有利實現更高水準的同步。
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