澳洲英國加強AUKUS聯盟　擬簽署為期50年新潛艇協議

澳洲總理阿爾巴尼斯（Anthony Albanese）7月24日在悉尼會晤英國國防大臣賀理安（John Healey）與外交大臣林德偉（David Lammy），雙方談論貿易與國防議題。澳洲與英國同屬澳英美聯盟（AUKUS），英國國防部在會後發聲明指，雙方將簽署一項事關建造潛艇的新條約，預料可在25年內為英國帶來超過400億美元的出口金額。



綜合路透社、澳洲廣播公司（Australian Broadcasting Corporation，ABC）報道，賀理安認為這項為期50年的潛艇建造協議不僅能加深雙邊的防務關係，還將為兩國帶來數萬個工作崗位，提振經濟。林德偉持相同看法，認為可通過維護印太戰略，並促進雙方經濟增長。

報道引述澳洲智庫洛伊國際政策研究院（Lowy Institute）成員格雷厄姆（Euan Graham）指，新條約展現英國執政工黨對澳英美聯盟堅定支持，令英國皇家海軍（Royal Navy）能夠因應澳洲建造的潛艇擴大海軍規模，「從7艘增加到12艘」。

2025年3月16日，澳洲西澳海岸，圖為一艘美國的「明尼蘇達號（USS Minnesota）」潛艇抵達碼頭附近。（Reuters）

他強調澳英美三邊安全協議（AUKUS）推動的核動力攻擊潛艦計劃下的第一艘核潛艇最快也要12年才能完工，看好新條約有利實現更高水準的同步。