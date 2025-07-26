路透：馬斯克曾下令切斷星鏈網絡覆蓋範圍　擾亂烏克蘭反攻

路透社7月25日報道揭露，烏克蘭在2022年9月底進行關鍵反攻，試圖收復被俄羅斯佔領的領土時，馬斯克（Elon Musk）曾對旗下衛星網絡服務「星鏈（Starlink）」下達一項削減網絡覆蓋指令。此舉不僅擾亂烏克蘭的反攻進程，亦削弱烏方對星鏈的信任。



據3名消息人士稱，馬斯克當時指示美國加州SpaceX辦公室的一名高級工程師，削減包括對赫爾松（Kherson）在內地區的衛星網絡覆蓋範圍。赫爾松是位於黑海以北的一個戰略性地區，烏克蘭當時正在努力收復該地。

圖為2025年3月23日，俄烏戰事持續，烏克蘭士兵在南部赫爾松市（Kherson）向俄軍發射自走榴彈砲。（Reuters）

消息人士說，工作人員遵從了指令，停用至少100個星鏈終端。此舉也影響了俄羅斯佔領的其他地區，包括更東邊的頓涅茨克（Donetsk）部分地區。

烏方軍事官員和武裝部隊顧問等人稱，在馬斯克下達命令後，烏軍突然面臨通訊中斷、監視俄軍的無人機陷入黑暗、依賴星鏈瞄準的遠程砲兵部隊也難以擊中目標。結果導致烏軍未能包圍位於赫爾松以東、貝里斯拉夫（Beryslav）的一個俄軍據點。

2025年6月3日，在俄羅斯進攻烏克蘭控制的頓涅茨克地區（Donetsk）時，烏軍士兵向俄軍發射多管火箭導彈。（Reuters）

雖然烏軍的反攻最終成功收復貝里斯拉夫、赫爾松市，以及俄羅斯佔領的部分其他領土，但馬斯克曾下令一事此前從未曝光。

目前尚不清楚馬斯克下此指令的原因、具體時間、以及網絡服務中斷多久。3名知情人士表示，認為馬斯克擔心烏克蘭的攻勢或導致俄羅斯以核武報復。