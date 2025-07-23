俄烏第3輪談判今土耳其舉行　烏克蘭代表團抵達伊斯坦堡

俄羅斯與烏克蘭就俄烏戰爭舉行的第三輪談判，即將在7月23日於土耳其舉行。俄方表示代表團已啟程前往談判地伊斯坦堡（Istanbul）準備參加會議。烏克蘭傳媒之後也報道，烏代表團已經抵達伊斯坦堡。



路透社及俄羅斯塔斯社（TASS）23日報道，克里姆林宮發言人佩斯科夫（Dmitry Peskov）表示，談判預定當日晚間在伊斯坦堡舉行。

俄羅斯代表團將由總統助理梅金斯基（Vladimir Medinsky）率領，烏克蘭代表團則會由國家安全與國防委員會主席烏梅羅夫（Rustem Umerov）帶領。

俄烏代表團2025年5月16日在土耳其主持下舉行談判（Turkish Foreign Ministry/Handout via REUTERS）

俄烏雙方早前於5月16日和6月2日在伊斯坦堡舉行2輪談判，並達成交換數千名戰俘和陣亡士兵遺體的協議，惟未在停火方面取得任何突破。

美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）14日曾威脅指，除非俄方在50天內達成和平協議，否則將對俄羅斯及購買其出口能源產品的國家實施「二級制裁」。