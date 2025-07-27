以色列軍方：即日起在加沙3地區　每日進行人道停火10小時

英國媒體7月27日報道，以色列軍方宣布，即日起在加沙三個指定地區進行人道停火。以軍表示，停火行動將於每日上午10時至晚上8時，在馬瓦西（Al-Mawasi）、代爾拜萊赫（Deir al-Balah）和加沙城（Gaza City）進行，直至另行通知。以色列26日宣布恢復向加沙地區空投援助物資。



綜合路透社和《以色列時報》（Times of Israel）的報道，以色列國防軍宣布，將從27日（週日）上午10時到晚上8時，在加沙人口稠密的地區實施「局部戰術性軍事活動暫停」（local tactical pause of military activity）。

以軍表示，「停火」將在以色列國防軍目前未派遣地面部隊行動的地區進行，「停火將每日進行」，直至另行通知。

以軍又指，此舉「是按照來自政府的指示，也是以色列國防軍在加沙軍事行動協調委員會（COGAT）領導下的一部份，旨在擴大進入加沙地區的人道主義援助範圍」。

軍方提到：「這一決定是與聯合國和國際組織就此事進行討論後做出的。」

2025年7月24日，在加沙地區的凱雷姆沙洛姆（Kerem Shalom）口岸，一名以色列士兵站在等候從以色列轉運到加沙的人道救援物資旁邊。

此外，以色列國防軍又表示，將從早上6時到晚上11時劃出指定「安全路線」（secure routes），「以確保聯合國和人道主義援助組織的車隊安全通行，向加沙地區的民眾運送和派發食品和藥品。」