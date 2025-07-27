法國稱將承認巴勒斯坦國　路透社：以色列曾試圖迫使其放棄

路透社周六（26日）援引消息稱，以色列曾試圖通過威脅切斷情報共享並可能吞併部份巴勒斯坦領土，迫使法國放棄承認巴勒斯坦國。



法國總統馬克龍（Emmanuel Macron，又譯馬克宏）周四表示法國將於9月在聯合國大會上正式承認巴勒斯坦國後，路透社稱：「法國官員表示，幾個月來，以色列一直在向馬克龍進行密集遊說，阻止（承認巴勒斯坦國）這一舉動，（以色列總理內塔尼亞胡Benjamin Netanyahu）對此舉動提出嚴厲批評。以色列對法國的警告包括切斷情報共享和阻礙法國的區域倡議，甚至暗示可能吞併約旦河西岸部份地區。」

French President Emmanuel Macron attends an interview for national television, ahead of the Artificial Intelligence Action Summit at the Grand Palais, in Paris, France, February 9, 2025. REUTERS/Gonzalo Fuentes/Pool

這名法國官員得出的結論是，無論法國對承認問題採取何種態度，內塔尼亞胡都會在西岸做任何他認為符合自己利益的事情。

一名不願透露姓名的法國外交官表示，巴黎將繼續敦促其他國家在9月的會議上加入法國承認巴勒斯坦國的倡議，儘管對英國和加拿大的這一嘗試尚未成功。報道指：「倫敦不想招致美國的憤怒，渥太華也採取了類似的立場。」