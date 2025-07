法國稱將承認巴勒斯坦國　路透社：以色列曾試圖迫使其放棄

路透社周六(26日)援引消息稱,以色列曾試圖通過威脅切斷情報共享並可能吞併部份巴勒斯坦領土,迫使法國放棄承認巴勒斯坦國。



法國總統馬克龍(Emmanuel Macron,又譯馬克宏)周四表示法國將於9月在聯合國大會上正式承認巴勒斯坦國後,路透社稱:「法國官員表示,幾個月來,以色列一直在向馬克龍進行密集遊說,阻止(承認巴勒斯坦國)這一舉動,(以色列總理內塔尼亞胡Benjamin Netanyahu)對此舉動提出嚴厲批評。以色列對法國的警告包括切斷情報共享和阻礙法國的區域倡議,甚至暗示可能吞併約旦河西岸部份地區。」

French President Emmanuel Macron attends an interview for national television, ahead of the Artificial Intelligence Action Summit at the Grand Palais, in Paris, France, February 9, 2025. REUTERS/Gonzalo Fuentes/Pool