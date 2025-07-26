加沙飢餓情況嚴峻　以色列允外國空投物資　聯合國狠批：製造煙幕

以軍對巴勒斯坦加沙地帶軍事行動，人道物資進入受到以方限制、阻撓，多個物資派發點先後有饑民被轟炸或擊殺。當地饑餓問題日益嚴竣，已有逾百人死於營養不良。

以色列政府稱，將在未來數日允許外國空投物資進加沙境內。但聯合國近東救濟工程處負責人強烈批評使用空投做法「效率低下」，且是志在「分散人們的注意力」，無法解決危機的根本原因。



由哈馬斯控制的加沙衛生部表示，過去24小時內有9人死於營養不良，使死亡人數達122人。

2025年7月26日，大批饑餓的加沙民眾爭相領取食物，但多個救援組織皆指現時根本沒有物資可分發。(Reuters)

英國首相施紀賢（Keir Starmer）周五表示，在超過三分之一的議員簽署一封呼籲政府承認巴勒斯坦國的信函後，英國正與約旦合作制定對加沙空投人道物資的計劃。根據英國廣播公司報道，一支由英國軍事規劃人員和後勤人員組成的小隊也將被派往約旦協助運送援助物資的後勤工作。

英法德領導人25日發表聯合聲明，敦促以色列立即解除對援助資進入加沙的限制，允許聯合國等組織應對加沙飢荒情況。

2025年7月26日，在加沙走廊南部汗尤尼斯的納賽爾醫院，一名男子抱著一名因營養不良死亡的嬰兒遺體。（Reuters）

近東救濟工程處主任專員拉扎里尼（Philippe Lazzarini）表示：「空投無法扭轉日益嚴重的飢荒。」「它們價格昂貴、效率低下，甚至會殺死飢餓的平民。它們只會分散注意力，（為以色列）製造煙幕。」

另一方面，當地再有等待救援物資的平民被擊殺。在當地時間周五晚上，接近以色列齊基姆（Zikim）過境點的民眾看見有車輛燈光駛近，以為是救援物資貨車，爭相衝前。但走近才發現是以色列坦克的燈光，軍隊向人群開火，多人死亡。