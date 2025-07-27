特朗普再追擊奧巴馬　po圖與迷因萬斯一起開警車大追捕

綜合美國媒體報道，近日，美國特朗普（Donald Trump，又譯川普）政府指控前總統奧巴馬（Barack Obama）在2016年偽造「通俄門」事件以推翻特朗普的勝選結果，引發關注。



當地時間7月23日，美國國家情報總監加巴德（Tulsi Gabbard）在白宮記者會上表示，「我們將把解密文件交給司法部和聯邦調查局以調查其中涉及的刑事問題。」

在26日，特朗普在其社交平台上分享一張惡搞圖。有報道認為，特朗普此舉似乎是在呼應加巴德的上述表態。

特朗普在其Truth Social帳戶發圖追捕前總統奧巴馬：

該圖顯示，美國前總統奧巴馬駕駛着前美式足球明星O.J.辛普森（O.J. Simpson）1994年在「殺妻案」中逃亡時所乘坐的白色福特烈馬越野車，特朗普和美國副總統萬斯（JD Vance）則緊隨其後，是追捕奧巴馬的警察。

據報道，圖片中萬斯的形象進行過修改，來自於幾個月前流行的「胖萬斯」表情包。圖片上的水印顯示，該圖來自於一個支持特朗普的賬號。

白宮沒有立即回應置評請求。

據悉，辛普森坐車逃亡事件發生在1994年6月12日。當時洛杉磯警方試圖以謀殺妻子布朗及她的朋友高曼的罪名逮捕辛普森。9500萬人在電視上觀看了這場汽車追逐的現場直播。辛普森的朋友考林斯駕駛車輛，辛普森本人則坐在後座。最終，辛普森投降。1995年10月3日，辛普森被判無罪。該判決引發爭議。

特朗普在其社交平台轉發逮捕奧巴馬的AI生成影片：

此前，特朗普還曾發布一段由人工智能生成的「奧巴馬被捕」影片。在影片中，特朗普和奧巴馬先是一起坐在白宮橢圓形辦公室里，隨後奧巴馬在歌曲「YMCA」的伴奏下被特工逮捕。當奧巴馬被捕並最終鋃鐺入獄時，特朗普咧嘴一笑。

本文獲《觀察者網》授權轉載

