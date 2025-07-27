泰柬邊境衝突｜特朗普與兩國總理通話　稱不停火就不達成貿易協議

美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）周六（26日）表示，他已與柬埔寨和泰國領導人進行交談，兩國都希望立即停火，他試圖在兩國邊境交火持續到第三天之際促成和平。



特朗普稱，他與柬埔寨總理和普坦（Phumtham Wechayachai）通完話，要求雙方停火。他警告他們，如果邊境衝突持續下去，他將不會與任何一方達成貿易協議。

特朗普訪問蘇格蘭期間在社交媒體上表示，他希望「結束目前正在肆虐的戰爭」。他警告說，如果東南亞政府仍在衝突，他將不會與任何一個東南亞國家達成貿易協議。

U.S. President Donald Trump gestures after disembarking Marine One, as he departs for Scotland, at Joint Base Andrews, Maryland, U.S., July 25, 2025. REUTERS/Evelyn Hockstein

泰國與柬埔寨軍方周四於邊境地帶發生交火後，雙方互相指責對方率先發動攻擊，並於周五和周六繼續發生邊境衝突。

泰柬邊境衝突已持續至第三天，周六，泰柬雙方都表示他們已在邊境爭端中採取自衛行動並呼籲對方停止衝突、開始談判。

這是東南亞鄰國13年來最嚴重的衝突，迄今已導致30多人死亡，13萬多人流離失所。