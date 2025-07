泰柬邊境衝突｜特朗普與兩國總理通話　稱不停火就不達成貿易協議

美國總統特朗普(Donald Trump,又譯川普)周六(26日)表示,他已與柬埔寨和泰國領導人進行交談,兩國都希望立即停火,他試圖在兩國邊境交火持續到第三天之際促成和平。



特朗普稱,他與柬埔寨總理和普坦(Phumtham Wechayachai)通完話,要求雙方停火。他警告他們,如果邊境衝突持續下去,他將不會與任何一方達成貿易協議。

特朗普訪問蘇格蘭期間在社交媒體上表示,他希望「結束目前正在肆虐的戰爭」。他警告說,如果東南亞政府仍在衝突,他將不會與任何一個東南亞國家達成貿易協議。

U.S. President Donald Trump gestures after disembarking Marine One, as he departs for Scotland, at Joint Base Andrews, Maryland, U.S., July 25, 2025. REUTERS/Evelyn Hockstein