特朗普訪蘇格蘭宣傳自家高球場？　各現現示威抗議

美國總統特朗普（Donald Trump）周五（25日）起開始對蘇格蘭進行為期五天的私人訪問，當地為迎接其到訪加緊保安。特朗普甫到達便入住名下的高爾夫球度假村，預料下周一將與英國首相施紀賢（Kier Starmer）會面。蘇格蘭各地出現零星示威，抗議特朗普到訪。

特朗普於周五晚抵達普雷斯蒂克（Prestwick）機場後，下榻旗下位於南艾爾郡的特朗普坦伯利（Trump Turnberry）豪華高爾夫度假村。翌日早上，他戴著一頂白色寫着「USA」的鴨舌帽，在二兒子埃里克（Eric）的陪同下，於上午10點左右開球打高爾夫球。

2025年7月26日，美國總統特朗普普訪問蘇格蘭期間，下榻其集團旗下的特朗普坦伯利度假村，多架高球車停泊在內。（路透社）

2025年7月26日，美國總統特朗普在英國蘇格蘭坦伯利的特朗普坦伯利度假村（Trump Turnberry）打高爾夫球。(Reuters)

特朗普將在未來幾天會見施紀賢和蘇格蘭首席大臣斯威尼（John Swinney），以及歐盟委會員主席馮德萊恩（Ursula von der Leyen），談論關稅協議等問題，並為其集團在其位於阿伯丁郡的莊園開設第二個高爾夫球場。

數百名示威者聚集在阿伯丁和愛丁堡，抗議這次訪問，亦包括聲援加沙的示威者。

特朗普這趟公私混雜行程有包括顧問、白宮支援人員、特勤局特工和記者等龐大隨行人員，卻同時涉及其集團高爾夫球度假村的商業利益，惹起質疑。但白宮卻淡化潛在利益衝突問，強調特朗普在進入政界前的商業成功是吸引選民的關鍵。