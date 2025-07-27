韓國連日酷熱11死　土耳其錄破紀錄50度　多地山火至少10死｜有片

韓國全國近日遭遇強烈熱浪，根據政府7月27日（週日）的估算，疑似因高溫死亡的人數已達11人，幾乎是去年的三倍。與此同時，隨着歐洲東南部遭受熱浪侵襲，土耳其更錄得破紀錄的50.5度高溫，土耳其國內多地發生嚴重山火，已有至少10名消防員因救火殉職。



土耳其布爾薩省發生大規模山火：

據《德國之聲》（DW）報道，土耳其環境部表示，氣象學家在該國東南部記錄到攝氏50.5度的高溫，創下全國紀錄。

環境部26日（週六）在社交網站X上發布消息指，這一紀錄是25日（週五）在錫洛皮（Silopi）錄得。

土耳其城市錫洛皮25日錄得破紀錄的50.5度高溫：

錫洛皮據報距離土耳其與伊拉克和敘利亞的邊境大約10公里。

據報道，在高溫環境下，強風和乾旱天氣導致土耳其全國各地發生數十宗山火。

土耳其總統埃爾多安（Recep Tayyip Erdogan）25日祈禱後發表講話指，土耳其「正面臨一場真正巨大的災難」。

他表示，全國共有2.5萬名消防人員，正利用27架飛機、105架直升機和6,000輛地面車輛參與救火。

與此同時，韓國同樣經歷嚴峻高溫。

據《韓國先驅報》報道，從5月20日至7月26日，政府估計有11人疑似死於高溫，而去年同期僅有4人。

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在最近的一宗案例中，一名50多歲的行人25日（週五）下午3時左右在京畿道城南市暈倒身亡。

隨着27日（週日）氣溫升至攝氏37度以上，韓國氣象局預測，熱浪（連續幾天最高氣溫超過攝氏35度）可能會持續到31日（週四）。