日本多地持續受熱浪侵襲　「13度冷泉」逆勢成高溫天氣救星

受高氣壓及焚風效應影響，日本多地持續受熱浪侵襲，氣溫節節攀升。酷愛泡澡（浸浴）的日本人夏天沒法泡溫泉，居然掀起了一波新風潮，開始泡起了「冷泉」。這些「冷泉」有的水溫只有13度，冰到讓人跳起來；也有溫泉刻意調整成接近人體體溫，既消暑又放鬆。



在日本酷熱難耐的夏季，一座位於九州大分縣的冷泉成為遊客避暑的熱門選擇。這座冷泉水溫只有13到14度，許多遊客剛下水就冷得直叫，甚至五官扭曲地跳出水池。儘管如此，仍有不少民眾願意忍受這種寒冷感受，只為了在炎熱天氣中獲得片刻清涼。一位遊客表示，從內到外都涼快起來了，感覺非常舒服。

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另一位遊客表示，進入7月後，天氣熱得前所未有，而泡了冷泉後，身體終於有重新開機的感覺。業者透露，冷泉帶來的客流量比傳統溫泉多出兩倍，但同時也提醒患有高血壓等疾病的民眾不要泡湯，以免造成身體負擔。

2025年7月7日，日本全國近日遭遇高溫天氣，而這個趨勢將在本週持續。港人熱門旅遊目的地大阪與名古屋7日（週一）氣溫高達攝氏38度，東京市中心則錄得35度。據東京消防局稱，截至7日下午3時，東京共有74名年齡從9歲到97歲的人因疑似中暑被送往醫院。（X@wni_jp）

除了極低溫的冷泉，神奈川縣箱根地區的業者也推出了36度的「冷溫泉」，比一般溫泉低5度，更接近人體體溫。這種溫度既不冰也不燙，卻能有效幫助人們消暑。一位體驗過的遊客表示，這是剛剛好的溫度，能讓身體涼快起來，泡完後感覺身體的疲勞都被消除了。這種冷溫泉現在已經逐漸擴散到箱根各大溫泉旅館、足湯等場所，成為夏天另類的放鬆方式。一位溫泉業者表示，因為夏季通常來客數會減少，所以推出溫度較低的溫泉，希望能吸引更多遊客前來。

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專家指出，36度左右的冷溫泉可以刺激副交感神經，有助放鬆，長時間泡也不易導致體溫過高，是夏季低負擔的入浴方式。這種創新的消暑方式，正逐漸成為日本民眾對抗酷暑的新選擇。

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