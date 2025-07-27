關稅限期臨近　美韓高官7.31會晤　韓媒：美似傳遞「還不夠」訊號

美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）向多國發出關稅信，準備在8月1日加徵關稅，其中韓國面臨的稅率為25%。韓國經濟副總理具潤哲將赴美，趕在限期前的最後一天，即7月31日與美國財長貝森特（Scott Bessent）談判，據韓媒指，談判至今未見明顯進展，韓方底牌已大致亮出，惟美方似乎傳遞「還不夠」訊號。



2025年7月23日，圖為美國總統特朗普（Donald Trump）和韓國國旗的插圖。（Reuters）

具潤哲本來擬在7月25日在華盛頓與美方談判，但據《韓民族日報》指，在24日早上具潤哲抵達機場準備出發赴美前，美方臨時通知取消磋商，讓韓方感錯愕，報道引述政府消息人士指「美方在郵件中多次表示歉意，並建議盡快重新協調時間磋商」。

對於磋商取消以及韓國國安顧問魏聖洛早前也未能同美國國務卿魯比奧會面，報道談到部份觀點認為這是美方施加新一輪談判壓力，韓國原計劃在磋商提出一項超過1000億美元的對美投資方案作為籌碼，但來自政府的消息人士指，韓方的底牌已大致亮出，但美方似乎傳遞出「還不夠」的訊號。

2025年7月16日，美國華盛頓，圖為貝森特在會議後步出白宮。（Getty）

美韓高官料在7月31日、即限期屆滿前夕再會面磋商，《韓民族報道》指，日本早前與美達協議，以5500億美元的投資基金作出承諾，輿論認為已成為先例，使得韓方在談判處於相對弱勢，韓國經濟規模不到日本一半，若然美方要求韓國設立同等級別的基金，韓方必然要「防守」。

彭博社早前報道，韓國正考慮做出具有政治敏感性的「痛苦」讓步，包括農業、工業和防衛支出等方面，以避免特朗普的高額關稅。